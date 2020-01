Pickbox NOW: izkoristite akcijsko ponudbo in uživajte ob odličnih serijah

V videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije boste našli številne vrhunske serije z vsega sveta, mi pa vam predstavljamo osem najnovejših in najodmevnejših.

Akcijska ponudba opcije Pickbox NOW Od 2. 12. 2019 do 2. 3. 2020 lahko novi in obstoječi naročniki paketov, ki vključujejo televizijo Telekoma Slovenije, opcijo Pickbox NOW naročijo po znižani ceni 3,50 evra mesečno. Akcijska cena velja za celoten čas do prekinitve naročnine oz. do izklopa programske opcije Pickbox NOW. Velja za vse, ki v zadnjih šestih mesecih niso bili naročeni na opcijo Pickbox oziroma Pickbox NOW. Opcijo Pickbox NOW si preprosto vključite v Mojem Telekomu. Preberite si več o akcijski ponudbi opcije Pickbox NOW. Preberite si

Mesto beguncev (Asylum City)

Michal odkrije nezakonito banko, ki beguncem posoja denar za oderuške obresti. Odločena je, da jih bo zaščitila, nato pa njenega varovanca vlada izžene nazaj v Narundi, kjer ga usmrtijo.

Mlada idealistka se spusti v boj z domačo birokracijo, mafijo in oderuško banko, nasprotuje pa ji celo njen vodja.

Kmalu Michal najdejo mrtvo v njenem stanovanju, detektivka Anat Sitton pa se bo morala spopasti z diskriminacijo, nadlegovanjem in politiko, da bi našla morilca.

V videoteki Pickbox NOW je že na voljo celotna prva sezona izraelske serije Mesto beguncev.

Napovednik serije Mesto beguncev:

Izhod (Exit)

Štirje premožni prijatelji iz Osla v ničemer več ne najdejo zadovoljstva, zato to praznino vsak dan zapolnijo s hedonizmom in premikanjem meja morale. Laži, prostitutke, droga in nasilje so vsakdan, o katerem njihove družine nič ne vedo.

Jim bo uspelo pravočasno najti izhod ali bodo dobili, kar si zaslužijo? Serijo je navdihnila resnična zgodba.

V videoteki Pickbox NOW je že na voljo celotna prva sezono norveške serije Izhod.

Zlo: Tisti, ki ubijajo (Darknes: Those Who Kill)

Šest mesecev po ugrabitvi 17-letne Julie z ulic Köbenhavna detektiv Jan Michelsen edini verjame, da je morda še živa. Ko brska po starih primerih, naleti na podoben primer izpred desetih let.

Novi dokazi ga pripeljejo do trupla dekleta, ki jo je pred desetimi leti umoril zdajšnji Juliejin ugrabitelj. Jan združi moči s psihologinjo Louise Bergstein in odkrije še več povezanih primerov, nato pa izgine še eno dekle …

Danska serija Zlo: Tisti, ki ubijajo bo v videoteki Pickbox NOW na voljo od srede, 22. januarja.

Iz oči v oči (Face To Face)

Policijski uslužbenec Bjørn Rasmussen prevzame primer mladega dekleta, ki naj bi naredilo samomor, v mrtvašnici pa pretresen spozna, da gre za njegovo hčerko, s katero ni bil v dobrih odnosih. Čeprav bi moral primer prepustiti nekomu drugemu, se takoj loti preiskave, da bi našel dokaze o umoru.

Danska serija Iz oči v oči bo v videoteki Pickbox NOW na voljo od srede, 29. januarja.

Agatha Christie: Beli konj (Agatha Christie's The Pale Horse)

Med preiskavo umora mlade ženske so v njenem čevlju našli skrivnostni seznam imen. Zdaj ne iščejo samo morilca, temveč ugotavljajo tudi, kaj naj bi seznam pomenil. Le kdo ga je napisal in zakaj?

Britanska miniserija Beli konj bo v videoteko Pickbox NOW prispela februarja.

Sodnik Alkoby (Your Honor)

Obeta se mu napredovanje, zato se zdi, da življenje vrhunskega sodnika Micha Alkobyja ne bi moglo biti boljše. Toda vse se spremeni, ko njegov sin Shay postane sostorilec pri zločinu.

Prva sezona izraelske serije Sodnik Alkoby bo v videoteki Pickbox NOW na voljo od ponedeljka, 3. februarja, druga sezona pa od ponedeljka, 17. februarja.

Napad (Seizure)

Detektiva Maxa samo nekaj mesecev po smrti sina premestijo na oddelek za umore v Oslu. Max rad dela po pravilih, njegov novi partner Sander pa je poln predsodkov in deloma tudi rasist.

Sodelavca začneta preiskovati primer nenavadnih smrti štirih begunskih dečkov. Na prizorišču ni znakov nasilja, mamil ali česa podobnega, najdeta pa nekaj nenavadnega – jegulje.

Norveška serija Napad bo v videoteki Pickbox NOW na voljo od ponedeljka, 10. februarja.

Moč (Power)

Kriminalistična drama se dogaja v dveh različnih svetovih, na glamurozni newyorški klubski sceni in v surovem svetu trgovine z mamili, ter spremlja Jamesa St. Patricka - Ghosta (Omari Hardwick).

Ta ima vse – čudovito ženo, stanovanje na Manhattnu in priljubljen nočni klub, kjer se zbira elita. Njegov klub Truth je zbirališče elite, slavnih obrazov v mestu, ki nikoli ne spi. Toda z uspehom naraščajo tudi Jamesovi načrti, da bi si s preprodajo mamil ustvaril cesarstvo.

Medtem ko ga privlači misel o zakonitem poslovanju, se vse, kar ima rad, znajde v nevarnosti. Se lahko izvlečeš, ko se enkrat znajdeš v tem svetu?

Nove epizode 6. sezone serije Moč so v videoteki Pickbox NOW na voljo vsak ponedeljek, veliki finale serije pa si bomo tam lahko ogledali 10. februarja.

Promocijski video videoteke Pickbox NOW: