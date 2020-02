Na HBO se je vrnila Genialna prijateljica

HBO OD in HBO GO si že lahko ogledate prvi epizodi druge sezone in vso prvo sezono serije Genialna prijateljica, novi epizodi druge sezone pa bosta tam vsak torek. |© 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

HBO OD in HBO GO si že lahko ogledate prvi epizodi druge sezone in vso prvo sezono serije Genialna prijateljica, novi epizodi druge sezone pa bosta tam vsak torek. |© 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Serija Genialna prijateljica je koprodukcija HBO-ja in RAI FICTION-a, eden njenih izvršnih producentov pa je režiser s tujejezičnim oskarjem nagrajenega filma Neskončna lepota (2013) Paolo Sorrentino. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Druga sezona serije Genialna prijateljica (My Brilliant Friend) – to je navdihnil roman slovite italijanske pisateljice Elene Ferrante – se nadaljuje natančno tam, kjer se je končala prejšnja.

Lila (Gaia Girace) in Elena (Margherita Mazzucco) sta stari šestnajst let. Lila se je pravkar poročila, vendar se ji zdi, da je ostala brez lastne identitete, ko je prevzela možev priimek.

Elena je vzorna dijakinja, vendar med Lilino poročno slovesnostjo ugotovi, da ni srečna niti v rodni soseski niti zunaj nje.

Naključno in usodno srečanje

Med počitnicami na Ischii se prijateljici srečata s starim prijateljem Ninom Sarratorejem, ki je medtem postal obetaven študent na univerzi. Naključno srečanje za vedno spremeni odnose med njimi ter Eleno in Lilo ponese v dva različna svetova.

Lila postane spretna prodajna pomočnica v elegantni prodajalni čevljev družine Solara v središču Neaplja, medtem pa Elena trmasto nadaljuje študij in se pripravlja na univerzo v Pisi.

Napovednik prve sezone serije Genialna prijateljica:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235