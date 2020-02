Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z debelim četrtkom se tudi uradno začenja pustni čas. Tradicija pa veleva, da se mora miza šibiti od mastnih in nasitnih jedi, kot so svinjsko meso, potica z ocvirki in krofi. Gost v oddaji Planet 18 je bil etnolog Damjan J. Ovsec.