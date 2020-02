Pet najbolj znanih pustnih karnevalov v Evropi

Slovenci se lahko pohvalimo z enim največjih in najbolj znanih pustnih karnevalov na svetu - to je seveda ptujsko Kurentovanje, ki letos praznuje okroglih 60 let, vsako leto pa ga obišče več kot sto tisoč ljudi tako iz Slovenije kot tujine. Pustne norčije so se na Ptuju začele že v soboto in bodo trajale vse do pustnega torka, vrhunec pa bo kot vsako leto nedeljska mednarodna pustna povorka.

Pustna praznovanja poznajo in prirejajo v večini katoliških in protestantskih dežel. Na zahodni polobli sta najbolj znana karneval v Riu de Janeiru in Mardi Gras v New Orleansu, kaj pa v Evropi? Izbrali in zbrali smo jih pet:

Benetke

Enega najbolj znanih pustnih karnevalov imamo Slovenci tako rekoč na domačem pragu. Začetki karnevala v Benetkah segajo vse do 12. stoletja, uradni običaj je postal v renesansi, v 18. stoletju pa je padel v zaton. Znova so ga obudili pred okoli 40 leti, takrat predvsem v turistične namene. In nedvomno jim je uspelo. Pustni čas spada med vrhunce turistične sezone v Benetkah, ko je mesto v laguni nabito polno, cene hotelov pa skočijo v nebo.

Nica

Karneval v Nici ob beneškem in tistem v Riu de Janeiru prištevajo v tako imenovano sveto trojico pustnih karnevalov. Praznovanje traja dva tedna in vsako leto v to mesto na Azurni obali pritegne več kot milijon obiskovalcev. Tema letošnjega, 136. karnevala je Kralj mode, kot vedno pa bo v znamenju razkošnih sprevodov, polnih ekstravagantnih mask, tako imenovanih grosses têtes (velikih glav) in cvetja.

Köln

Kölnski karneval, eden največjih, najstarejših in najbolj znanih v Evropi, se uradno začne že 11. novembra (ob 11. uri in 11 minut), osrednji dogodki pa so skoncentrirani v "norih dneh", ki trajajo od debelega četrtka do pepelnične srede. V tem času so gostinski lokali v središču mesta skorajda neprestano odprti, pivo teče v potokih, obiskovalci pa kar tekmujejo med sabo, kdo se je bolj potrudil s svojim pustnim kostumom.

Reka

Morda ni med največjimi in najstarejšimi, a pustni karneval na Reki nedvomno velja obiskati. Lahko bi rekli, da so Rečani hrvaški Ptujčani, svoje pustne običaje jemljejo zelo resno, med njimi pa so verjetno najbolj znani zvončarji, kurentom podobni strašljivi liki, oblečeni v ovčjo kožo in opasani z zvonci. Morda je prav letos najprimernejši trenutek, da se pustnemu vzdušju prepustite na Reki - ta namreč letos nosi naziv evropske prestolnice kulture.

Santa Cruz de Tenerife

Karnival v Santa Cruzu, glavnem mestu največjega med Kanarskimi otoki, velja za drugega največjega na svetu, uvrščajo ga takoj za tistega v Riu de Janeiru. Praznovanja se začnejo na pustni petek in trajajo vse do pepelnične srede, najbolj divje pa so v Santa Cruzu noči, ki jih tako obiskovalci kot uradni nastopajoči preplešejo vse do jutra. Karneval ima vsako leto drugačno temo, lani je bila Morske globine, leto pred tem Fantazija, letos pa bo vse v znamenju 50. let.

