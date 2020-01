Najbolj gostoljubni kraji na svetu: med njimi tudi malo slovensko mesto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Booking.com, priljubljena platforma za rezervacije, je objavila seznam najbolj gostoljubnih krajev na svetu - nanj so uvrstili destinacije z najvišjim deležem turističnih nastanitev, ki imajo na njihovi platformi najboljše ocene gostov.

Na seznamu ni niti ene tipične turistične destinacije, izbor krajev sega od redko poseljene zahodne obale Irske do osrčja novozelandskega Južnega otoka, med desetimi uvrščenimi pa je tudi slovensko ime - Kobarid.

Foto: Getty Images

"Slikoviti Kobarid sicer obkrožajo gore, a z bujnim zelenjem, slapovi, soteskami in smaragdno reko daje bolj sredozemski kot alpski vtis," so o mestecu v Posočju zapisali pri Booking.com, "popotnikom, ki si želijo aktivnega oddiha, Kobarid ponuja vrsto možnosti: rafting, spuste s kajaki, muharjenje, gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo in pohodništvo."

Foto: Getty Images

Poudarili so, da bo Kobarid s slikovito okolico navdušil aktivne turiste, ki "lahko tam dajo prosto pot raziskovalcu v sebi", po drugi strani pa omogoča tudi manj naporen oddih. Priporočajo obisk kobariškega muzeja prve svetovne vojne, nato pa "obisk katere od restavracij, kjer si privoščite tradicionalni sir tolminec."

Deset najbolj gostoljubnih destinacij na svetu, med katere se je uvrstil Kobarid:

