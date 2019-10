Razglasili najboljše kampe v Sloveniji in na Hrvaškem #video #foto

To so kampi v Sloveniji in na Hrvaškem, ki so letos najbolj navdušili slovenske goste.

Letošnja sezona kampiranja je bila v slovenskih kampih spet odlična, saj beležijo za 11 odstotkov več prihodov in šest odstotkov več nočitev kot lani. Na Hrvaškem beležijo odstotek manj nočitev, kar skupno še vedno pomeni 19 milijonov nočitev, od katerih jih 2,9 milijona predstavljajo slovenski kampisti, je sporočil Klemen Hren s spletnega portala Avtokampi.si, kjer so tudi letos priredili izbor za Naj kamp Adria.

V tem izboru slovenski kampisti glasujejo za najboljše kampe v Sloveniji in na Hrvaškem v več kategorijah, rezultate pa so razglasili v sredo na hrvaškem kamping kongresu v medžimurskih termah Sveti Martin.

Najboljši v Sloveniji: Šobec, Koren in Olimia Adria Village

Med velikimi kampi v Sloveniji je prvo mesto osvojil kamp Šobec v Lescah, na drugem mestu je kamp Danica v Bohinju, na tretjem pa kamp Terme Čatež.

Kamp Šobec, najboljši med velikimi kampi v Sloveniji Foto: spletna stran avtokampa

Med manjšimi slovenskimi kampi je slavil kamp Koren v Kobaridu, ki velja za najbolj ekološki kamp pri nas, sledita kampa Kolpa v Vinici in Bela krajina v Podzemlju.

Kamp Koren, najboljši med manjšimi kampi v Sloveniji Foto: spletna stran avtokampa

V kategoriji najboljših slovenskih glampingov je prvo mesto osvojil Olimia Adria Village v Podčetrtku, na drugem in tretjem mestu sta Garden Village Bled in Sončna dolina Bioterme.

Olimia Adria Village, najboljši glamping v Sloveniji Foto: spletna stran glampinga

Hrvaški zmagovalci v Istri, Kvarnerju in Dalmaciji

Na Hrvaškem so kampe razdelili na regije Istra, Kvarner in Dalmacija. Med velikimi istrskimi kampi je po mnenju slovenskih kampistov najboljši kamp Valkanela v Vrsarju, drugo mesto si je prislužil kamp Lanterna Premium Resort in tretje kamp Mon Perin v Balah.

Kamp Valkanela v Vrsarju, najboljši med velikimi kampi v Istri Foto: spletna stran avtokampa

Med manjšimi kampi v Istri je največ glasov dobil kamp Polidor v Funtani, sledita Santa Marina v Vabrigi in Kranjski kamp v Premanturi.

Kamp Polidor v Funtani, najboljši med manjšimi kampi v Istri Foto: spletna stran avtokampa

V Kvarnerju je med velikimi kampi znova slavil kamp Čikat na Lošinju, drugo mesto si je prislužil kamp Kovačine na Cresu, tretje pa kamp Njivice na Krku.

Kamp Čikat na Lošinju, najboljši med velikimi kampi v Kvarnerju Foto: spletna stran avtokampa

Med manjšimi kampi na Kvarnerju so kampisti za najboljšega izbrali kamp Mali v Baški na Krku, sledita kampa Rapoča na Lošinju in Draga v Mošćenički Dragi.

Kamp Mali na Krku, najboljši med manjšimi kampi v Kvarnerju Foto: spletna stran avtokampa

Med večjimi kampi v Dalmaciji so slovenski kampisti največ glasov podelili kampu Straško v Novalji, drugo mesto je zasedel kamp Kozarica v Pakoštanah, tretje pa kamp Šimuni na Pagu.

Kamp Straško na Pagu, najboljši med velikimi kampi v Dalmaciji Foto: spletna stran avtokampa

Med manjšimi dalmatinskimi kampi so slavili sami otoški. Prvo mesto je osvojil kamp Slanica na otoku Murter, drugo kamp Navis na Pagu in tretje kamp Rožac na otoku Čiovo.

Kamp Slanica na Murterju, najboljši med manjšimi kampi v Dalmaciji Foto: spletna stran avtokampa

V kategoriji FKK kampov so za najboljšega razglasili kamp Solaris v Poreču, na drugem mestu je sosednji kamp Ulika, na tretjem pa kamp Valalta v Rovinju.

Kamp Solaris pri Poreču, najboljši med FKK kampi na Hrvaškem Foto: spletna stran avtokampa

Vedno več gostov se še posebej spomladi in jeseni odloči za počitnice v mobilnih hišicah, ki nudijo veliko udobja, hkrati pa vse storitve, ki jih ponuja kamp, zato so na spletnem portalu Avtokampi.si izbirali tudi najboljše naselje mobilnih hišic. Na prvo mesto so se zavihtele mobilne hišice v kampu Aminess Maravea Resort v Novigradu, na drugo mesto so gostje uvrstili hišice v kampu Krk Premium Resort, na tretje mesto pa naselje mobilnih hišic v kampu Polari v Rovinju.

Aminess Maravea Resort, najboljše naselje mobilnih hišic na Hrvaškem Foto: spletna stran avtokampa

