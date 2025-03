V Riu de Janeiru od petka pa vse do danes poteka največji pustni karneval na svetu, ki hkrati velja tudi za največjo zabavo na svetu. Pričakujejo, da bo dogodek skupno obiskalo osem milijonov ljudi in da bodo ustvarili slabo milijardo prometa. Na dogodku nastopa več skupin plesalcev z najprestižnejših šol sambe. Na tekmovanju, ki ga ocenjuje žirija, se potegujejo za naslov pustnih prvakov.

Kralj karnevala Rei Momo je v petek od župana Eduarda Paesa prejel ključ mesta in tako odprl karneval, za katerega je dejal, da bo najboljši doslej.

Prvi so nastopili plesalci na hoduljah, ki so zaplesali v ritmu himne mesta, nato pa so se na karnevalu predstavili plesalci sambe. Sledile so jim baiane, plesalke v tradicionalnih širokih krilih. Nastopil je tudi tolkalni orkester, ki velja za srce in dušo šol sambe.

Glavni karnevalski dogodek je slavna povorka pustnih mask s tekmovanjem šol sambe, ki letos prvič poteka kar tri večere zapored, od nedelje do torka. Na tridnevnem dogodku so nastopili plesalci najprestižnejših šol sambe. Plesalce je ocenjevala tudi žirija. Tekmovali so za naslov pustnih prvakov.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Parade plesalcev vsako leto v živo spremlja več deset tisoč gledalcev na tribunah stadiona Sambodromo, milijoni po svetu pa dogajanje spremljajo po televiziji.

Karneval v Riu velja za največjo zabavo na svetu, lokalne oblasti pa pričakujejo, da bo v času karnevala v mestu osem milijonov ljudi. Ocenjujejo, da bo karneval ustvaril 5,7 milijarde realov oziroma slabo milijardo evrov prometa.

Ulice Ria tako gostijo na stotine epskih uličnih zabav, znanih kot blocos. Festival se uradno konča prihodnjo soboto, ko bodo zmagovalne šole sambe znova paradirale skozi Sambadromo.