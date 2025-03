Na pustni torek po državi povorke in pokopi pusta

Pustne maske bodo na današnji pustni torek po večjem delu države še zadnjič letos odšle na ulice in razveselile zbrane, potem pa se bodo za eno leto poslovile. Ptujsko 65. Kurentovanje se bo tako končalo s pokopom pusta in vrnitvijo oblasti županji, pustovanje se bo končalo tudi v Cerknem. V Cerknici pa bodo pusta pokopali v sredo.

Na tradicionalni Laufariji v Cerknem je glavni lik Pust, ki spada v skupino arhaičnih mask. Ker simbolizira zimo, ga je po verovanju naših prednikov treba usmrtiti, zato se bodo tamkajšnje pustne prireditve znova končale na pustni torek z obsodbo in usmrtitvijo Pusta.

V Cerknici pa se bo pustno rajanje končalo z vrnitvijo oblasti županu in pokopom pusta na pepelnično sredo, najstarejšo pustno prireditvijo v Cerknici. "Baje so od pamtiveka kurili pusta na mostu. Menjali so se pusti, ljudje, mostovi in države, a tradicija ostaja," pravijo organizatorji.

Odganjanje zime in privabljanje pomladi

Veselo pa bo tudi v Postojni, kjer bodo zimo preganjali na današnji 52. tradicionalni povorki. Pustovanje se bo danes nadaljevalo tudi v Izoli. Otroci iz vrtcev in šol bodo od 10. ure uživali na posebnem pustnem rajanju na Lonki, polnem glasbe, plesa in smeha. Na Graški Gori bo medtem 23. Pustno srečanje in pokop pusta.

Pust v različnih koncih in krajih Slovenije ponuja drugačne podobe, vsem pustnim karnevalom in dogodkom pa je skupno odganjaje zime in privabljanje pomladi ter veselo in razigrano vzdušje. Pa seveda odlične pustne dobrote, ki se jim je težko upreti, so v Slovenski turistični agenciji zapisali na svoji spletni strani.

Tradicija praznovanja pusta z maskami in karnevali izhaja iz starodavnih poganskih časov. V Srednji Evropi so se po letu 1300 v povezavi s krščanskimi običaji zabave prenesle na čas pred 40-dnevnim postom. Slovenske pustne maske in šeme so zelo slikovite, pustni običaji pa so v marsičem edinstveni in odražajo nekdanje lokalne posebnosti vaških okolij.