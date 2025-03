Med faraoni, volkovi in duhovniki: se Slovenci še radi šemimo? #video

Pustni torek je dan, ko si še zadnjič oblečemo pustne kostume in maske ter se uradno poslovimo od pustnega časa. Čeprav pustne povorke in zabave v večini mest in krajev potekajo že na pustno soboto in nedeljo, je torek tisti dan, ko se dokončno poslovimo od zime in pozdravimo pomlad. Sprehodili smo se po Ljubljani in preverili, ali se Slovenci še našemijo in kakšne maske prevladujejo. Mimoidoče smo vprašali, v kaj so se našemili in kako bodo preživeli še zadnji pustni dan. Njihove odgovore si oglejte v zgornjem posnetku.

Da tradicija oblačenja v pustne maske in kostume zamira, je prepričan eden od sogovorcev, ki smo ga ujeli na Prešernovem trgu. Kljub temu pa se je mimo nas sprehodilo vrsto maškar, med katerimi so bile bolj in manj izvirne. Med otroki prevladujejo razne princeske, policisti in kostumi živali, medtem ko si odrasli po večini nadenejo le kakšno lasuljo. Nekateri pa so se še posebej potrudili.

Kakšne maske so se dopoldne sprehodile po Ljubljani, si oglejte v spodnji galeriji:

Pust je v Sloveniji eden bolj priljubljenih prazničnih dni. To je vezano predvsem na tradicijo kurentovanja, ki ga na Ptuju prirejajo že vse od leta 1960. Navsezadnje je ta karneval od 26. aprila 2012 vpisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine.

Poleg Ptuja pustne povorke in karnevale organizirajo tudi v drugih mestih in krajih po državi. Vrhunec dogajanja je večinoma na pustno soboto in nedeljo, pustni torek pa je tisti dan, ko se pustne maske združijo ter s skupnimi močmi poskušajo odgnati zimo in priklicati pomlad. Gre za tako imenovani pokop pusta, ko oblast znova prevzamejo župani. Tako bo denimo na Ptuju, Graški Gori, v Izoli in Cerknem, kjer so doma laufarji.

Pestro bo tudi v Mariboru, Postojni in Mozirju, kjer je na sporedu tradicionalna pustna povorka, na kateri sodelujejo tudi maske iz tujine. Po povorki obljubljajo še pustno zabavo, ki se zavleče pozno v noč in dogajanje prevesi v pustni pokop, ki ga prirejajo v sredo. Tudi v Cerknici, kjer so letos praznovali 50. obletnico, se bodo od pusta poslovili na pepelnično sredo, ko bodo Butalci oblast simbolično vrnili županu.

