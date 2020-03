Veličasten Levji kralj ter vrnitvi v Westworld in Svet igrač

Marca bo na programe in storitve HBO prispela tretja sezona priljubljene futuristične serije Westworld, med filmskimi novostmi pa izpostavljamo TV-premiere treh velikih kinematografskih uspešnic, ki so jih posneli pod okriljem studia Disney – Levji kralj, Svet igrač 4 in Spider-man: Daleč od doma.

SERIJE MESECA

Izvršni producenti Lisa Joy, Jonathan Nolan in J. J. Abrams prinašajo tretjo sezono temačne odisejade o zori umetne inteligence. Zgodba, ki jo je navdahnil istoimenski film režiserja in scenarista Michaela Crichtona, se dogaja v zabaviščnem tematskem parku, poseljenem z roboti in urejenim kot kulise kavbojskih filmov. • Premiera nove sezone: v ponedeljek, 16. 3., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

V alternativni zgodovinski resničnosti delavska družina Judov med drugo svetovno vojno opazuje politični vzpon Charlesa Lindbergha – letalskega junaka in ksenofobičnega populista, ki kot novi predsednik ZDA spreobrne državo v fašizem. • Premiera serije: v torek, 17. 3., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Dramska ZF-serija spremlja mlado računalničarko Lily Chan (Sonoya Mizuno). Dekle preiskuje skrivni razvojni oddelek svojega delodajalca, podjetja z vrhunsko tehnologijo v Silicijevi dolini, za katerega meni, da naj bi bilo nekako odgovorno za umor njenega fanta. • Premiera serije: v petek, 6. 3., na HBO OD/GO.

Komična serija tudi v četrti sezoni spremlja Sam Fox (Pamela Adlon), samsko igralko brez zadržkov, ki v Los Angelesu vzgaja svoje tri hčere Max, Frankie in Duke. Njeno življenje je sicer zabavno, a verjemite – sami ga ne bi hoteli živeti. • Premiera nove sezone: v petek, 6. 3., na HBO OD/GO.

V zadnji sezoni legendarne serije Povračilo se bodo pripadniki tajne vojaške enote Sekcija 20 spopadli s pokvarjenimi vladami, maščevalno kriminalno združbo in bratoma džihadistoma, medtem ko bodo po vsem svetu iskali orožje za množično uničevanje. • Zadnja sezona serije bo na HBO OD/GO na voljo od sobote, 21. marca.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Izjemno uspešna digitalna predelava Disneyjeve animirane uspešnice iz leta 1994 nas popelje v osrčje afriške savane, kjer se rodi prihodnji vladar živali. A vsi se tega ne veselijo in mladi Simba si bo moral šele izboriti tisto, kar mu kot kraljevemu nasledniku pripada. • Premiera: v ponedeljek, 9. 3., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo od nedelje, 8. 3., na voljo tudi na HBO OD/GO.

Jelko, Ken in druge igrače se z Bonnie in njeno družino odpravijo na potovanje, na nepričakovani pustolovščini pa se Jelko znova snide s svojo dolgo izgubljeno prijateljico iz porcelana Bo Peep. Četrti del priljubljene Disneyjeve franšize je prejel oskarja za najboljši animiran celovečerec. • Premiera: v nedeljo, 22. 3., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Peter Parker (Tom Holland) se s sošolci odpravi na izlet v Evropo. Čeprav naj bi bil ta namenjen zabavi in oddihu, ga Nick Fury (Samuel L. Jackson) znova zaprosi za pomoč, Peter pa sklene tudi nepričakovano zavezništvo s skrivnostnim Mysteriem (Jake Gyllenhaal). • Premiera: v nedeljo, 29. 3., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235