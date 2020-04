Širitev organiziranega kriminala in prostitucije v Sevilli

Na TV-programu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo na njem lahko spremljali aprila.

Dolga roka Gardune

Premierno od četrtka, 16. aprila, ob 21.45. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Sky Studios

Tudi druga sezona serije Dolga roka Gardune se lahko pohvali z osupljivimi praktičnimi in posebnimi učinki. Ti so postavili nove mejnike na področju španske TV-produkcije, pri snemanju serije pa je sodelovalo kar 400 članov tehničnega osebja.

Pet let po zadnji epidemiji črne smrti si je Sevilla končno opomogla. Mesto še naprej ohranja trgovinski monopol z Ameriko, z vedno večjo blaginjo pa raste tudi populacija, ki je dosegla najvišjo točko v zgodovini.

Oblasti niso sposobne nahraniti prebivalstva in zadostiti njihovim osnovnim potrebam. Družbeni nemir narašča, kar privede do rojstva La Garduñe – organiziranega kriminalnega podzemlja, ki naposled prevzame nadzor nad mestom.

Sevilla dobi novega župana, Teresa nadaljuje svoje poslanstvo, da bi osvobodila ženske pred prostitucijo, v njihovo reševanje pa je vpleten tudi Valerio.

Njuno delo je zdaj še bolj nevarno, saj se je nezakonita prostitucija pod nadzorom mafije razširila po vsej Sevilli, nasprotovanje La Garduñi pa pomeni tveganje lastnega življenja ...

Projekt Modra knjiga

Nadaljevanje od četrtka, 2. aprila, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: AETN

Druga sezona prinaša dva nova igralska obraza. Colm Feore je najbolj poznan po vlogah v filmih Chicago in Thor ter po novi seriji Akademija dežnikov; Spencer Garret pa je igral v filmih Reci, da, Ugrabitev in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.

Dogajanje v tej razburljivi seriji po navdihu resničnega projekta Modra knjiga je postavljeno v čas hladne vojne in začetke atomske dobe, govori pa o preiskovanju NLP-jev s strani Vojnega letalstva Združenih držav Amerike.

Izvrsten astrofizik dr. J. Allen Hynek sodeluje pri tajnem vladnem programu skupaj s stotnikom Michaelom Quinnom.

V prizadevanjih, da bi odkril resnico glede serije skrivnostnih videnj, bo dr. Hynek postopoma prišel do spoznanja, da je ujet sredi daljnosežnega in nevarnega primera prikrivanja resnice, ki bo njega in njegove bližnje pahnila v veliko nevarnost.

Epska zbirka primerov

Ves dan od sobote, 11. aprila, do ponedeljka, 13. aprila. │ Foto: ITV Global

V teh pomladnih dneh bomo na programu Epic Drama lahko spremljali priljubljene kriminalne serije, kot so Projekt Modra knjiga, Murdochove skrivnosti, Agatha in resnica o umoru ter številne druge.