Pravljični filmi za otroke in mladino

Drugega aprila, na obletnico rojstva danskega pravljičarja Hansa C. Andersena, smo praznovali mednarodni dan mladinske literature. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali animirane in igrane celovečerne priredbe priljubljenih knjižnih del za otroke in mladino.

Serija filmov o Harryju Potterju

Sirota Harry Potter (Daniel Radcliffe), kreacija pisateljice J. K. Rowling, na svoj 11. rojstni dan izve, da je sin mogočnih čarovnikov in ima tudi sam edinstvene sposobnosti čaranja. Na šoli za čarovnike Bradavičarka ga čaka pustolovščina, kakršne še ni doživel … • Vseh osem filmov je na voljo v videoteki DKino in na HBO OD/GO, na programu HBO* pa si jih lahko ogledate vsako soboto in nedeljo.

Sedem minut čez polnoč (A Monster Calls, 2016)

Po istoimenskem romanu posneta hvaljena domišljijska drama o 13-letnem dečku, ki se s pomočjo drevesne pošasti (glas ji je posodil Liam Neeson) sprijazni z materino smrtonosno boleznijo. Knjiga, ki jo je scenarist filma Patrick Ness napisal po zamisli prezgodaj umrle Siobhan Dowd, je prejela številne najpomembnejše mednarodne nagrade za mladinsko leposlovje. • V četrtek, 9. 4., ob 18.50, na CineStar TV Premiere 1.

Oblačno z mesnimi kroglicami (Cloudy with a Chance of Meatballs, 2009)

Ko mladi genij Flint izumi napravo, ki naj bi vodo spremenila v hrano, je samo še vprašanje časa, kdaj se bo zgodila katastrofa. Animiran film režiserjev uspešnice LEGO Film temelji na istoimenski literarni uspešnici pisateljice Judi Barrett in ilustratorja Rona Barretta. • V sredo, 8. 4., ob 8.20, na AXN Spin.* │ Tudi v videoteki DKino.

Princesa nevesta (The Princess Bride, 1987)

Ko deček zboli in pristane v postelji, mu dedek prebere zgodbico o izgubljeni srednjeveški princesi in njenemu rešitelju. Kultna komično-romantična domišljijska pustolovščina Roba Reinerja temelji na istoimenskem romanu Williama Goldmana. • V soboto, 28. 3., ob 10.05 na FOX Movies.*

Knjiga o džungli (The Jungle Book, 2016)

Najnovejša upodobitev klasične zgodbe Rudyarda Kiplinga o dečku iz džungle, ki se v družbi dveh najboljših prijateljev, panterja Bagire in medveda Baluja, odpravi na pot samospoznavanja. Film je režiral Jon Favreau, živalskim likom pa so glasove posodili Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyongo'o in Scarlett Johansson. • V soboto, 4. 4., ob 11.55, na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Magične živali (Fantastic Beasts and Where To Find Them, 2016)

Ustvarjalci filmov o Harryju Potterju predstavljajo domišljijsko pustolovščino o nadobudnem čarodeju (Eddie Redmayne), kateremu se mu življenje postavi na glavo, potem ko v New Yorku izgubi kovček z magičnimi živalmi. Film je scenaristični prvenec avtorice knjižne predloge J. K. Rowling. • V nedeljo, 5. 4., ob 17.45, na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Asterix osvaja Ameriko (Asterix et les Indiens, 1994)

Nekega dne Rimljani ugrabijo druida Getafixa in ga izženejo na drug konec sveta, pogumna Asterix in Obelix pa se odpravita za njim, da bi ga našla in pripeljala nazaj v domačo galsko vas. Animiran film temelji na istoimenskem stripu pisatelja Renéja Goscinnyja in nedavno umrlega ilustratorja Alberta Uderza. • V nedeljo, 5. 4., ob 8. uri, na CineStar TV 1.

Asterix in Obelix: Misija Kleopatra (2002)

V visokoproračunski igrani upodobitvi priljubljenega stripa Renéja Goscinnyja in Alberta Uderza se Asterix (Christian Clavier) in Obelix (Gérard Depardieu) odpravita v Egipt, da bi pomagala tamkajšnji kraljici Kleopatri (Monica Bellucci). • V nedeljo, 5. 4., ob 19.25, na CineStar TV 1.

Alica v čudežni deželi (Alice in Wonderland, 2010)

Visokoproračunska domišljijska pustolovščina Tima Burtona temelji na romanu britanskega pisatelja Lewisa Carrolla in pripoveduje zgodbo o 19-letnici, ki se znajde v Čudežni deželi, kjer se s pomočjo prijateljev zoperstavi tiraniji zloglasne Srčne kraljice. • V petek, 3. 4., ob 7.25, na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Hiša čarobne ure (The House with a Clock in Its Walls, 2018)

Sirota po vselitvi v stričevo staro hišo spozna, da se v njej skriva ura, ki s tiktakanjem naznanja konec sveta. V čarobni priredbi priljubljenega mladinskega romana ameriškega pisatelja Johna Bellairsa in slovitega gotskega ilustratorja Edwarda Goreya igrata Jack Black in Cate Blanchett. • V soboto, 4. 4., ob 12.35, na CineStar TV Premiere 2.

