Velika filmska apokalipsa

Zaklonišče (Take Shelter, 2011)

Spreten preplet družinske drame, psihološkega trilerja in apokaliptične grozljivke o moškem, ki gradi zaklonišče, da bi zavaroval svojo družino pred apokalipso. Zmagovalni film 22. Liffa je režiral Jeff Nichols, v glavnih vlogah pa sta se izkazala Michael Shannon in Jessica Chastain. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Armageddon (1998)

Ko proti Zemlji leti asteroid, se ekipa črpalcev nafte pod pokroviteljstvom Nase izuri za astronavte. Njihova naloga? Pristati morajo na asteroidu in v njegovo jedro namestiti jedrsko konico. V akcijskem trilerju Michaela Baya so glavne vloge odigrali Bruce Willis, Ben Affleck in Liv Tyler. • V nedeljo, 22. 3., ob 22.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

2012 (2009)

Po majevskem koledarju naj bi bilo 21. decembra leta 2012 konec sveta. Ko se začnejo pojavljati nenavadne nevihte, se zdi, da se bo prerokba uresničila. Svetovni voditelji hitijo pripravljati reševalne akcije, medtem pa začnejo svet pretresati čedalje močnejši potresni sunki in izbruhi vulkanov … • V nedeljo, 22. 3., ob 8.55 na AXN.*

Pompeji (Pompeii, 2014)

Ob izbruhu ognjenika Vezuv si mora suženj in nepremagljiv gladiator Milo (Kit Harington) izboriti svobodo in rešiti svojo ljubezen, toda v kaosu apokalipse smrt preži na vsakem koraku. V epskem spektaklu Paula W. S. Andersona igrajo še Carrie-Anna Moss, Emily Browning in Kiefer Sutherland. • V soboto, 28. 3., ob 20.10 na Cinestar TV Action & Thriller.

Potopljeni svet (Waterworld, 1995)

V prihodnosti, ko je Zemljina površina zaradi staljenega ledu prekrita z vodo, mutiran pomorščak v podobi Kevina Costnerja pomaga ženski in deklici odkriti zadnji košček kopnega. Snemanje akcijske pustolovščine je zaznamoval rekorden proračun, presegel ga je šele Cameronov Titanik. • V četrtek, 2. 4., ob 21. uri na TV 1000.*

Prelomnica Svetega Andreja (San Andreas, 2015)

Ko zloglasna potresna prelomnica Svetega Andreja popusti in v Kaliforniji sproži potres devete stopnje po Richterjevi lestvici, se pilot reševalnega helikopterja (Dwayne Johnson) in njegova odtujena žena podata iz Los Angelesa v San Francisco, da rešita svojo edinko. • Na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Vojna svetov (War of the Worlds, 2005)

Neodgovornen oče Ray Ferrier (Tom Cruise) mora svoja otroka iz nekdanjega zakona (igrata ju Dakota Fanning in Justin Chatwin) zaščititi pred zavojevalci iz vesolja. Temačen akcijski ZF-triler Stevena Spielberga temelji na literarni klasiki Vojna svetov avtorja H. G. Wellsa. • V videoteki DKino.

Dan, ko bo obstala Zemlja (The Day The Earth Stood Still, 2008)

V priredbi ZF-klasike iz leta 1951 Nezemljan Klaatu (Keanu Reeves) pripotuje iz oddaljenega kotička vesolja, da bi posvaril svet pred prihajajočo globalno krizo, usoda planeta pa se znajde v rokah nič hudega sluteče znanstvenice (Jennifer Connelly) in njenega sina. • V petek, 3. 4., ob 13.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zadnje ure (Parts per Billion, 2014)

Trije nepopolni in hkrati čudoviti pari so prisiljeni sprejemati odločitve v trenutkih katastrofalnih posledic vojne in biološke katastrofe, ki jo je zakrivil človek. Glavne vloge v filmu so odigrali Frank Langella, Josh Hartnett, Gena Rowlands in Rosario Dawson. • V videoteki DKino.

Arktična apokalipsa (Arctic Apocalypse, 2019)

Apokaliptična drama pripoveduje zgodbo o družini, ki potuje po zamrznjeni divjini, potem ko topljenje ledenika severno poloblo pahne v novo ledeno dobo. • V sredo, 1. 4., ob 20. uri na SciFi.*

Sodni dan (Doomsday, 2008)

Režiser Neil Marshall (Pasji vojaki, Jama groze) predstavlja postapokaliptično srhljivko o skupini vojakov, ki se mora prebiti skozi nevarno cono, polno divjih kanibalov, da bi našli zdravilo za smrtonosni virus, ki grozi Veliki Britaniji. • V soboto, 28. 3., ob 22.03 na Pink 2.**

Pr' konc sveta (The World's End, 2013)

Končajmo v šaljivem tonu. Obešenjaška komedija Edgarja Writa spremlja pet prijateljev, ki se po dvajsetih letih znova srečajo v rojstnem kraju. Odločeni so, da bodo pred bližajočo se apokalipso dokončali legendarni obhod pivnic in prek praznih vrčkov končno prišli do zadnjega bara Pr' konc sveta. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Zaklonišče:

