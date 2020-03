Nevarno prikrivanje resnice o NLP-jih se nadaljuje

Projekt Modra knjiga

Premierno od četrtka, 19. marca, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: AETN

Druga sezona prinaša dva nova igralska obraza. Colm Feore je najbolj poznan po vlogah v filmih Chicago in Thor ter v novi seriji Akademija dežnikov, Spencer Garret pa je igral v filmih Reci da, Ugrabitev in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.

Dogajanje v tej razburljivi seriji po navdihu resničnega projekta Modra knjiga je postavljeno v čas hladne vojne in začetke atomske dobe, govori pa o preiskovanju NLP-jev, ki ga je opravljalo Vojno letalstvo Združenih držav Amerike.

Izvrsten astrofizik dr. J. Allen Hynek sodeluje pri tajnem vladnem programu skupaj s stotnikom Michaelom Quinnom.

V prizadevanjih, da bi odkril resnico glede serije skrivnostnih videnj, bo dr. Hynek postopoma spoznal, da je ujet sredi daljnosežnega in nevarnega primera prikrivanja resnice, ki bo njega in njegove bližnje pahnil v veliko nevarnost.

Poldark

Nadaljevanje od nedelje, 1. marca, ob 20. uri. │ Sezona: 5. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: ITV Global

To je morda zadnja sezona serije Poldark, ker pa knjige Winstona Grahama, na katerih ta temelji, še niso bile vse predelane v scenarij, se lahko samo vprašamo, kaj nam bo prinesla prihodnost.

Vstopili smo v novo stoletje, ki prinaša obljube po svetlejši prihodnosti, a preteklost meče dolgo senco nad Cornwallom.

Ross Poldark se odloči, da bo pozabil na Westminster in preživel več časa s svojimi ljubljenimi, ko pa ga star prijatelj zaprosi za pomoč, se čuti zavezanega upreti oblastem in pretehtati svojo lastno zvestobo do kralja in domovine.

Medtem ko Enysevi podprejo Rossa, se mora Demelza spopasti z nevarnostmi pred lastnim pragom, George pa dvori pokvarjenim pomembnežem, katerih vpliv se razteza nad celotnim imperijem.

Frankie Drake

Nadaljevanje od torka, 3. marca, ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Čeprav Frankie Drake naleti na Agatho Christie v Londonu – to se zgodi v premierni epizodi tretje sezone –, je slovita pisateljica v resničnem življenju leta 1922 s svojim tedanjim možem odpotovala v Kanado, kar pomeni, da bi se lahko znašla v Torontu med eno od krajevnih preiskav naslovne junakinje.

Tretja sezona postreže z novimi dogodivščinami, saj Drakove zasebne detektivke obravnavajo še zahtevnejše primere, v njih pa se spopadajo s še mogočnejšimi zlikovci.

Frankie in Trudy se še naprej zanašata na Mary in Flo, ki vselej radi priskočita na pomoč pri vohljanju po policijskih dosjejih ter obdukcijskih poročilih, toda Mary je zaradi na novo pridobljene samozavesti na policijski postaji (in v življenju samem) nezadovoljna s statusom častnice za moralo in si postavi nove razburljive poklicne cilje.

Flo konča razredni del na medicinski fakulteti in se veseli kliničnega izobraževanja v bolnišnici, medtem pa usklajuje zvezo s svojim ljubimcem na daljavo z različnimi zahtevami, ki jih mora izpolnjevati kot Drakova detektivka.

Trudyjino ljubezensko življenje z Billom Petersom postaja čedalje resnejše, hkrati pa je uspešna tudi pri svojem preiskovalnem delu, kjer sprejema resnično velika tveganja pri reševanju primerov.

Frankie še naprej vodi skupino z veliko samozavestjo in domiselnostjo, medtem pa razvije romantično razmerje z boksarjem Mosesom Pageem.