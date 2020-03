Zgodovina vojskovanja in druženje s prvimi narodi

Vojskovanje v moderni dobi (Top Ten Warfare)

Premierno vsak večer med tednom od ponedeljka, 16. marca, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min │ Foto: Off The Fence

Dokumentarna serija o velikih sodobnih spopadih skozi arhivske posnetke in intervjuje s sodobniki prinaša poglobljen, znanstveni pogled na vedno aktualna vprašanja iz zgodovine.

Skrivnosti nacističnega vojaškega stroja (Secrets of the Nazi War Machine)

Premierno vsak večer med tednom od ponedeljka, 23. marca, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: DCD Rights

Priznani vojaški zgodovinar James Holland vzame pod drobnogled glavna območja vojskovanja nacistične Nemčije med 2. svetovno vojno – zemljo, zrak, morje in orožja.

Ob pomoči inženirjev in mehanikov iz različnih koncev Evrope bo obnovil nekatere najbolj znamenite bojne stroje iz človeške zgodovine ter raziskal, kako je nacistični tehnološki napredek spodbudil zaveznike, da so šli še korak dlje.

James bo prav tako preiskal, ali so ta orožja resnično upravičila naziv neuničljivih legend, za kakršne jih je označila nacistična propaganda, ter raziskal, koliko od teh njihovih strojev je pustilo trajni pečat na sodobnem vojskovanju.

Vojaška orožja

Vsak večer med tednom od ponedeljka, 16. marca, ob 22. uri.│ Foto: TCB

Katera vojska je bila najmočnejša v zgodovini? Je puška AK-47 odgovorna za večje število smrti od atomske bombe? Kako se Panzer primerja s tankom Challenger 2? Kateri vojaški izum je rešil največ življenj - plastična kirurgija, penicilin, GPS ali internet?

Na programu Viasat History boste ta mesec izvedeli odgovore na vsa ta in številna druga vprašanja.

V družbi prvih narodov

Od 8. marca vsako nedeljo ob 21. uri. │ Foto: Warner Bros.

Od kod so prišli prvi Američani in na kak način so izginili? Kdo so bili denisovanci in kako tesno so bili povezani prvi Američani z današnjimi domorodnimi Američani?

Ta mesec bomo na programu Viasat History spoznavali nekatera najnovejša zgodovinska dognanja o prvih narodih.