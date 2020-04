Brooklyn brez matere (Motherless Brooklyn)

Motherless Brooklyn © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Kriminalna drama o zasebnem detektivu s Tourettovim sindromom, ki v petdesetih letih 20. stoletja preiskuje umor svojega mentorja in prijatelja. Film je po lastnem scenariju režiral glavni igralec Edward Norton, v stranskih vlogah pa se izkažejo Alec Baldwin, Bruce Willis in Willem Dafoe.

ZDA │ 2019 │ 138 min. │ Kriminalna drama R: Edward Norton│ I: Edward Norton, Alec Baldwin, Bruce Willis, Willem Dafoe IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 62 % │ Uporabniki Googla: 83 %

New York v 50. letih prejšnjega stoletja. Samotarski zasebni detektiv Lionel Essrog trpi za Tourettovim sindromom. Ko umorijo njegovega edinega prijatelja in mentorja, je odločen priti zločinu do dna.

Med preiskavo primera si lahko pomaga samo z medlimi sledmi in svojim obsesivnim umom, na najtemnejših območjih New Yorka pa odkrije mrežo globoko zakopanih skrivnosti.

"Brooklyn brez matere je čudovit in lepo odigran filmski noir z bogato podrobnim scenarijem in občutljivo režijo glavnega zvezdnika." Rafer Guzman, Newsday

"To še zdaleč ni popoln film, vendar je strasten, nadzorovan in pameten – vrnitev v drugo obdobje ameriške kinematografije, ne le ameriškega življenja." Matt Zoller Seitz, RogerEbert.com

Napovednik filma Brooklyn brez matere: Zanimivosti: Scenarij režiserja in glavnega igralca Edwarda Nortona temelji na istoimenskem romanu Jonathana Lethema . Norton se je nad knjigo navdušil že ob njeni izdaji leta 1999 in projekt razvijal kar 20 let.

temelji na istoimenskem romanu . Norton se je nad knjigo navdušil že ob njeni izdaji leta 1999 in projekt razvijal kar 20 let. Čeprav je zgodba knjižne predloge umeščena v sedanjost, je Norton menil, da zaplet in dialogi bolj ustrezajo filmu noir, zato je dogajanje prestavil v 50. leta prejšnjega stoletja.



Po besedah režiserja, scenarista, producenta in igralca Nortona so se vsi glavni igralci odpovedali plačilu za sodelovanje pri projektu. To je sicer Nortonov drugi režijski projekt po romantični komediji Jake, Brian in Anna (2000) in prvi film, pod katerim je ta naveden kot scenarist.

Izvirna glasbena podlaga Daniela Pembertona je bila nominirana za zlati globus, nagrado pa je nazadnje prejela avtorica izvirne glasbene podlage filma Joker Hildur Guðnadóttir.

