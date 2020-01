ZDA, Kanada │ 2018 │ 114 min. │ Biografska kriminalna drama R: Guy Nattiv │ I: Jamie Bell, Danielle Macdonald, Vera Farmiga, Bill Camp IMDb: 7,3/10 │ Rotten Tomatoes: 78 % │ Uporabniki Googla: 83 %

Zloglasen obritoglavec Bryon Widner se zaljubi in odloči spremeniti svoje življenje, vendar je slovo od njegovega dolgoletnega skrajnega življenja vse prej kot preprosto.

Izdati mora svojo nekdanjo tolpo in sodelovati s FBI, da bi odstranil telesne in obrazne tetovaže, ki so tako dolgo predstavljale njegovo rasistično identiteto, pa tudi breme zločinov tolpe.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Po zaslugi silovitega nastopa Jamiea Bella /…/ je ta, na podatkih temelječa drama o neonacistu, ki premaga svojo strupeno vzgojo, film, ki ga ne moremo izbiti iz glave." Peter Travers, Rolling Stone

"Neverjetna zgodba o človeku, ki je sprejel skrajne ukrepe za spremembo na zunaj in v svojem srcu." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Vsi igralski nastopi so izjemni, Bell pa je prvi med enakimi …" Leslie Felperin, Hollywood Reporter

"Če imate močan želodec, si je film vredno ogledati zaradi lekcij, ki učijo o vrednosti preživetja v prizadevanju za odrešitev." Rex Reed, Observer

Napovednik filma Koža: Zanimivosti: Izraelski režiser in scenarist Guy Nattiv je leta prejel oskarja za najboljši kratki igrani film Koža (Skin, 2018). Ta ima isti naslov in obravnava podobno tematiko kot njegov celovečerec, sicer pa oba filma nista povezana.

je leta prejel oskarja za najboljši kratki igrani film Koža (Skin, 2018). Ta ima isti naslov in obravnava podobno tematiko kot njegov celovečerec, sicer pa oba filma nista povezana. Bryona Widnerja .

Kot vnuk štirih, ki so preživeli holokavst, ga je takoj zanimalo več. Članek je pokazal svojemu dedku, ta pa ga je spodbujal, naj sledi zgodbi, in bil njegov največji navdih.

S soprogo in soproducentko filma Jamie Ray Newman sta izsledila Bryona, ki se je z režiserjem takoj ujel.

. Kot vnuk štirih, ki so preživeli holokavst, ga je takoj zanimalo več. Članek je pokazal svojemu dedku, ta pa ga je spodbujal, naj sledi zgodbi, in bil njegov največji navdih. S soprogo in soproducentko filma sta izsledila Bryona, ki se je z režiserjem takoj ujel. Jamie Bell (Billy Elliot, Rocketman) se je temeljito pripravil na vlogo Widnerja – v kratkem času je pridobil deset kilogramov, srečal se je s pravim Bryonom in ga preučeval, pregledal številne dokumentarce in preučeval skupine.

Režiser je igralcu dopustil precej svobode, tako da je ta veliko prispeval k oblikovanju glavnega lika..

(Billy Elliot, Rocketman) se je temeljito pripravil na vlogo Widnerja – v kratkem času je pridobil deset kilogramov, srečal se je s pravim Bryonom in ga preučeval, pregledal številne dokumentarce in preučeval skupine. Režiser je igralcu dopustil precej svobode, tako da je ta veliko prispeval k oblikovanju glavnega lika.. Jamie Bell in Bryon Widner sta se prvič slišala prek telefona 12. avgusta 2017, na dan, ko je v mestecu Charlottesville potekal shod desničarskih, nacističnih in rasističnih skupin.



Življenje Bryona Widnerja je obravnaval že dokumentarec Erasing Hate (Brisanje sovraštva), ki so ga na programu MSNBC predvajali leta 2011, Windner pa se je prav po zaslugi tega dokumentarca znašel na seznamu najbolj iskanih zagovornikov bele prevlade v ZDA.

V videoteki DKino si oglejte tudi: