Mustang (The Mustang)

The Mustang © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Francija, Belgija │ 2019 │ 92 min. │ Drama R: Laure de Clermont-Tonnerre │ I: Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern IMDb: 6,9/10 │ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 85 %

Nasilen in izjemno težaven obsojenec Roman Coleman je večji del svojega življenja preživel za zapahi, nato pa mu država naloži, da mora sodelovati v posebnem programu rehabilitacije na prostem.

Roman začne dresirati divje konje mustange. S tem se nevede poda na pot do odrešitve, na kateri se je prisiljen spopasti s svojo kriminalno preteklostjo in spremeniti odnos do ljudi in sveta.

"Ta prvenec Laure de Clermont-Tonnerre se silovito odpre, še močneje razvija in izpolni svojo bogato premiso, pri tem pa se izogne skoraj vsaki pasti." Joe Morgenstern, Wall Street Journal

"Čeprav je film po obsegu skromnejši, je to morda najbolj human dodatek k žanru po Kaznilnici odrešitve." Demetrios Matheou, London Evening Standard

"Že po nič več kot minuti zrenja v zaslon vemo, da ima režiserka Laure de Clermont-Tonnerre avtoriteto in vizijo ter da gledamo dober film." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

"Schoenaerts, eden od najboljših igralcev te generacije, je zaslužen za to, da je Mustang ganljiv pogled na človeški potencial za odrešitev in rehabilitacijo." Sara Stewart, New York Post

Napovednik filma Mustang: Zanimivosti: Film Mustang je celovečerni režijski prvenec francoske igralke Laure de Clermont-Tonnerre , najbolj znane po vlogah v biografski drami Skafander in metulj (2007) in akcijsko-domišljijski pustolovščini Pustolovščine Adele Blanc-Sec (2010).

Zanj je leta 2015 prejela nagrado tamkajšnjega inštituta, januarja 2019 pa so njen celovečerni in angleško govoreči prvenec na festivalu tudi premierno prikazali.

Zanj je leta 2015 prejela nagrado tamkajšnjega inštituta, januarja 2019 pa so njen celovečerni in angleško govoreči prvenec na festivalu tudi premierno prikazali.

Izvršni producent filma je vodja festivala Sundance Robert Redford.

. Mustang ohlapno temelji na režiserkinem kratkem filmu Zajec (2014) – zgodbi o zapornici, ki skrbi za naslovno žival v okviru rehabilitacijskega programa s hišnimi ljubljenčki –, pa tudi rehabilitacijskem programu v mestu Carson City v Nevadi.

Connie Britton (serija Nashville) bi morala po prvotnih načrtih odigrati oskarjevka Susan Sarandon (Thelma in Luise, Zadnji sprehod).

Colemana (Matthias Schoenaerts) njegov sozapornik v nekem prizoru sarkastično okliče za Johna Wayna.



Član igralske zasedbe Mustanga Bruce Dern je z Waynom igral v vesternu Kavboji (1972) in njegov lik v filmu tudi umoril. To je bila ena od redkih Waynovih vlog, v katerih je igralec na platnu umrl.

