Tovor (Teret)

Svojevrsten film ceste srbskega režiserja in scenarista Ognjena Glavonića prekine dvajsetletni molk o enem od najgrozovitejših zločinov srbske vojske na Kosovu ter prikaže moralno in družbeno breme vojne, ki ga je neka generacija tiho odložila na ramena svojih otrok.

Srbija, Iran, Francija, Hrvaška, Katar │ 2018 │ 93 min. │ Drama R: Ognjen Glavonić │ I: Leon Lučev, Pavle Čemerikić, Tamara Krcunović, Ivan Lučev IMDb: 6,4/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 70 %

Piše se leto 1999, NATO bombardira Srbijo. Vlada poskuša zaslužiti nekaj denarja s priložnostnim delom. S Kosova mora po neznanih, od vojne opustošenih poteh v Beograd prepeljati tovornjak, poln neznanega tovora.

Čeprav pravila od njega terjajo strogo sledenje urniku in mu prepovedujejo postavljanje kakršnih koli vprašanj o tovoru, jih Vlada prekrši. Voznik spozna, da se bo po opravljenem delu moral vrniti domov in se spopasti s posledicami svojih dejanj …

"Naslov seveda meri na tisto, kar se skriva v tovornjaku. Toda v tovornjaku ni le en sam zločin, lahko bi rekli, da so v njem vsi zločini iz devetdesetih let.

Ali pa je to psihološki tovor nekega človeka. Zame je tovor molk /…/, strah pred tem, da bi povedali resnico in zaživeli v resničnosti, namesto da vsi pristajajo na življenje v laži." Ognjen Glavonić

"Zares, strmeti v oči Leona Lučeva pomeni gledati v dušo človeka, ki ga tiho razžirata bolečina in občutek krivde.

To je igralski nastop, ki se človeku usede v spomin in ne bi mogel bolje povzeti pripovednega tona Tovora – razmišljujoč je in oster. Hrvaški igralec ni redkobeseden, a neverjetno veliko pove takrat, ko je tiho /…/." Sarah Ward, Screen Daily

Film Tovor, celovečerni igrani prvenec Ognjena Glavonića, so premierno prikazali na festivalu v Cannesu v sekciji Štirinajst dni režiserjev.

, so premierno prikazali na festivalu v Cannesu v sekciji Štirinajst dni režiserjev. Pozneje je film obšel številne druge festivale in prejel več nagrad.



Režiser in scenarist Glavonić je idejo za film dobil leta 2009, ko je prebral dva članka in takrat prvič slišal, da se le nekaj deset kilometrov od njegovega doma nahaja množično grobišče.

Srhljivo zasnovo, v kateri mora glavni junak prečkati nepredvidljivo območje in občutljivi tovor pripeljati na cilj, smo spremljali že v francoski klasiki Henri-Georgesa Clouzota Plačilo za strah (1953), prejemnici zlate palme v Cannesu, in v njeni ameriški priredbi Čarovnik (1977), ki jo je režiral William Friedkin.

