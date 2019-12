Pritisk (Push)

Pronicljiv in humoren dokumentarec o globalni stanovanjski krizi odgovarja na vprašanja, zakaj si kar naenkrat ne moremo več privoščiti življenja v lastnem mestu, kdo našim skupnostim krade dušo in kaj lahko storimo, da si mesto priborimo nazaj.

Švedska │ 2019 │ 91 min. │ Dokumentarec R: Fredrik Gertten│ N: Leilani Farha, Saskia Sassen, Joseph Stiglitz, Roberto Saviano IMDb: 7,2/10 │ Rotten Tomatoes: 100 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Na začetku filma lastnik kavarne v Torontu pove: "Najhujša stvar, ki lahko doleti tvojo sosesko, je odprtje trgovine z vintage oblačili.

Kmalu bodo sledili trendovske restavracije in bari – in ne bo trajalo dolgo, ko bodo ulice preplavili turisti. Vsako drugo stanovanje bo na Airbnbju, in še preden se boš zavedel, bo tvoja soseska podlegla gentrifikaciji."

Stanovanje je za večino izmed nas prostor, ki ga skušamo spremeniti v dom. Investicijske družbe pa v nepremičnini vidijo priložnost za dober – in hiter – zaslužek.

Investitorjev ne zanimajo ljudje, ki prebivajo v njihovih močno precenjenih stanovanjih, še manj pa se zmenijo za vplive svojih investicij na urbano okolje.

Njihova glavna (ali pa edina) skrb je tržna vrednost nepremičnine. Ti anonimni lastniki stanovanj, ki najpogosteje ostajajo prazna, naglo spreminjajo naša mesta v kraje, kjer ni mogoče živeti.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

"Gerttenova presunljiva raziskava globalne stanovanjske krize se gleda kot v resnični svet postavljen triler zarote z navdihujočo glavno junakinjo." Demetrios Matheou, Little White Lies

"Živahen, dostopen dokumentarec o globalni stanovanjski krizi bi moral občinstvo izzvati, razjeziti in ga opremiti s celo vrsto tem za pogovor. /…/ Potencialno depresivna snov je podana lahkotno in z dobrodošlo merico humorja." Allan Hunter, Screen Daily

Napovednik filma Pritisk: Zanimivosti: "Zlato ni človekova pravica, medtem ko stanovanje je," pravi Leilani Farha , poročevalka Združenih narodov za pravico do ustreznega bivališča in osrednja osebnost celovečerna dokumentarca Pritisk.

Leilani Farha, poročevalka Združenih narodov za pravico do ustreznega bivališča. | Avtorica fotografije: Janice d

, poročevalka Združenih narodov za pravico do ustreznega bivališča in osrednja osebnost celovečerna dokumentarca Pritisk. V filmu nastopata priznana akademika, sociologinja Saskia Sassen in ekonomist Joseph Stiglitz , prejemnik Nobelove nagrade za literaturo.

in ekonomist , prejemnik Nobelove nagrade za literaturo. Roberto Saviano , italijanski avtor Gomore.

, italijanski avtor Gomore. Režiser dokumentarca Fredrik Gertten meni, da bo stanovanjska kriza največji politični izziv v prihodnjih letih.

meni, da bo stanovanjska kriza največji politični izziv v prihodnjih letih. Pritisk je prejel številne nagrade, med drugim tudi nagrado občinstva na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma v Kopenhagnu CPH:DOX. Portret avtorja: Fredrik Gertten (rojen leta 1956 v Malmöju na Švedskem) je sprva delal kot tuji dopisnik in kolumnist različnih medijev v Afriki, Aziji, Latinski Ameriki in Evropi, zadnjih nekaj let dela kot režiser in producent. Režiser dokumentarca Pritisk Fredrik Gertten. | Avtor fotografije: Gerhard Jörén Zanimanje mednarodne javnosti je vzbudil z dokumentarcem Bananas!* (2009) o boju nikaragovskih sadjarjev proti mednarodni korporaciji Dole. Zaradi filma je korporacija režiserju grozila s tožbo, kar je Gertten prikazal v filmu Na bananinem olupku (2012). Gertten je posnel še dokumentarec o problematiki prometne zasičenosti mest Kolesa in avtomobili, skupaj na cesti (2015) in biografski dokumentarec o nogometašu Zlatanu Ibrahimoviću Postati Zlatan (2016). Leta 2017 je za svoje delo na področju dokumentarnega filma prejel častni doktorat fakultete za kulturne in družbene študije univerze v Malmöju.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5.

V videoteki DKino si oglejte tudi: