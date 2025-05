Je res prišlo do revolucije v stanovanjski politiki?

V preučevanju sprememb v Sloveniji od leta 2019 v okviru niza prispevkov "Pet let razlike: smo na boljšem ali slabšem?" je verjetno do največjega preskoka prišlo prav v stanovanjski politiki, vsaj kar zadeva državno financiranje javnih najemnih stanovanj, da bi tako premostili velik razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu. Načrti vlade pod vodstvom Roberta Goloba in pristojnega ministra Simona Maljevca so sicer še bolj ambiciozni. A za oceno učinkov te politike bo treba počakati še kar nekaj časa, verjetno let.

Slovenija, predvsem pa prestolnica, se že desetletja sooča z velikim razkorakom med velikim povpraševanjem po stanovanjih in premajhno ponudbo na trgu. To žene cene stanovanj v nebo, praktično tudi ni pomembne razlike v ceni med novogradnjo in (zelo) starimi stanovanji, pogosto tudi slabo potresno varnimi, neizoliranimi in energetsko potratnimi ... Zvišujejo se tudi cene najemnin, zaradi česar imajo predvsem mladi težave pri začetnih korakih in ustvarjanja družine.

Država skuša ta razkorak premostiti predvsem z gradnjo javnih neprofitnih stanovanj in t.i. neprofitnimi najemninami. Vendar pa je tudi tu prosilcev (in upravičencev) precej več kot je kapacitet.

Ministrstvo za solidarno prihodnost želi ta razkorak reševati z novimi zakonskimi rešitvami, ki jih je v javno obravnavo poslalo konec marca. V desetih letih želijo omogočiti gradnjo dvajset tisoč javnih najemnih stanovanj, za to pa bo v državnem proračunu na voljo sto milijonov evrov letno. Oziroma milijarda evrov v desetih letih. "Ena od osnovnih težav, ki so jih omenjali predvsem skladi in občine, je pomanjkanje financiranja," je povedal minister Simon Maljevac konec marca ob predstavitvi osnutkov novega zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj ter novele stanovanjskega zakona.

Šestkrat več sredstev kot prej v 15 letih

Vlada pod vodstvom Roberta Goloba je v tem mandatu iz proračuna za stanovanjsko gradnjo zagotovila 251 milijonov evrov. To je, kot so poudarili na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), kar šestkrat več kot v obdobju med letoma 2006 in 2022 skupaj. Prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše je za to področje namenila zgolj 1,5 milijona evrov. In to kljub temu da so stanovanjski skladi opozarjali na nujnost financiranja, poudarjajo na Ukomu.

Vlada je sicer razdelila še dodatnih 60 milijonov evrov v okviru evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. Razpis je bil izveden in ponudniki izbrani v letu 2022 pod Janševo vlado.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je optimističen, da bo Slovenija sposobna financirati 20 tisoč javnih najemnih stanovanj v naslednjih desetih letih. Foto: Bojan Puhek

Največji cikel gradnje javnih najemnih stanovanj

Vlada je že zagnala največji cikel gradnje javnih najemnih stanovanj v zgodovini Slovenije. Občine, skladi in Stanovanjski sklad RS (SSRS) naj bi letos in prihodnje leto začeli graditi več kot dva tisoč stanovanjskih enot po vsej državi. Trenutno pa je že v gradnji okoli 600 enot. Ti projekti se ne bi začeli graditi, če država ne bi zagotovila financiranja, poudarjajo na Ukomu.

Pod prejšnjo vlado se je v letih 2020 in 2022 začelo graditi manj kot 700 stanovanj. Z zakonom o financiranju, aktivnem sodelovanju z občinami in aktivacijo zemljišč v javni lasti pa se bo zagotovilo, da se bo cikel gradnje nadaljeval tudi po letu 2026, napovedujejo.

V zadnjih letih zgrajenih le od 500 do 600 stanovanj letno

Načrti izgradnje okoli dva tisoč javnih najemnih stanovanj letno presegajo dosedanjo realizacijo za približno od tri- do štirikrat. Dolgoletno povprečje (od leta 2002 naprej) je sicer okoli 200 stanovanj letno. Koliko stanovanj pa je bilo zgrajeno letno od leta 2019 do 2024, si lahko pogledate v naslednji infografiki (gre za gradnjo, ki jo je financiral Stanovanjski sklad RS):

Podobno kot že v prejšnjih prispevkih v sklopu Pet let razlike smo tudi tokrat za primerjavo vzeli obdobje od leta 2019 do konca 2024. Za primerjavo tega obdobja smo se odločili, ker lahko za to leto govorimo o "običajnem letu". Kasneje so Slovenijo pretresle epidemija covida-19, vojna v Ukrajini, energetska kriza, pa tudi katastrofalne poplave avgusta leta 2023, ki so močno otežile običajen razvoj države.

Kot poudarjajo na Ukomu, pa je pomembnejši podatek, koliko stanovanj se je v posameznem letu začelo graditi, kajti to odraža politiko in aktivnosti posamezne vlade. Ti podatki kažejo, da je bila glavnina projektov začetih pred letom 2020 (ko je vlado še vodil Marjan Šarec, ki je nato v začetku leta 2020 odstopil):

Cene stanovanj v nebo

Vendarle, cene stanovanj so šle v zadnjih letih močno navzgor, precej bolj kot pa na primer povprečna plača. Ta se je v letih od 2019 do 2024 povišala za 36,5 odstotka (več o tem smo pisali TUKAJ ), medtem ko se je povprečna cena kvadratnega metra v Sloveniji glede na izračune Statističnega urada Slovenije (Surs) zvišala za še enkrat toliko – za kar 72 odstotkov!

Kot opozarjajo analitiki in strokovnjaki, je to predvsem posledica premajhnega števila stanovanj na trgu, torej povpraševanje je veliko, ponudba pa relativno majhna. Ker je na trgu malo tudi rabljenih stanovanj, razlike v cenah med novimi in rabljenimi praktično ni. Kar je na trgu zanimivega, gre takoj v promet, je za Siol.net nedavno pojasnjeval direktor ene od nepremičninskih agencij v Ljubljani .

Rast povprečnih cen kvadratnega metra stanovanj v večjih slovenskih mestih in okolici lepo pokaže naslednji graf:

Konkretne povprečne cene kvadratnega metra stanovanj, kot jih je izračunal Surs, pa so v naslednji tabeli:

Kot lahko vidimo iz tabele in grafa, so cene stanovanj (glede na kvadratni meter) najvišje na območju Ljubljane in na Obali, medtem ko so cene na območju Celja in Maribora še vedno relativno nizke. A po drugi strani se tam cene najbolj zvišujejo. Glede na leto 2019 so se najbolj zvišale cene stanovanj v Novem mestu, in sicer za kar 74 odstotkov. Blizu so tudi stanovanja na območju Celja in Maribora. V Ljubljani se je cena kvadratnega metra zvišala "zgolj" za 57 odstotkov.

Po podatkih Sursa se sicer število transakcij zmanjšuje. Potem ko je leta 2023 novega lastnika dobilo 10.300 stanovanj in družinskih hiš, se je lani ta številka ustavila pri 8.124, torej 21,1 odstotka nižje. V Ljubljani je prodaja rabljenih stanovanj upadla za približno desetino, so izračunali statistiki.

Poleg tega se je v letu 2024 za 14,7 odstotka znižala vrednost transakcij. Skupaj je bilo prodanih za okoli 1,3 milijarde evrov stanovanjskih nepremičnin (več o tem si lahko preberete TUKAJ ).

Cene se višajo tudi v Evropi

Slovenija sicer z vse dražjimi stanovanji ni nobena izjema. Podobno se dogaja tudi v Evropi, vendar pa povprečno s precej manjšim "tempom". Po podatkih Eurostata so se na primer stanovanja v EU v zadnjem četrtletju leta 2024 podražile za 4,9 odstotka glede na enako obdobje leta 2023.

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so se cene v medletni primerjavi znižale v Franciji in na Finskem (po –1,9 odstotka), v 24 državah pa so se zvišale, najbolj v Bolgariji (+18,3 odstotka), na Madžarskem (+13 odstotkov) in na Portugalskem (+11,6 odstotka).

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han upa, da bo z novim zakonom o gostinstvu, ki bi omejil kratkotrajno oddajanje nepremičnin, sprostil stanovanja za mlade družine in znižal tudi najemnine. Foto: STA

Najemnine povišala tudi sprememba obdavčitve

Z dvigovanjem cen stanovanj se načeloma dvigajo tudi najemnine. Statistične podatke je težko dobiti (oziroma jih ni), zato smo uporabili pretekle medijske objave. Tako je na primer prišlo do precejšnjega dviga najemnin zaradi spremembe obdavčitve iz naslova oddajanja stanovanj. S 1. januarjem 2023 se je stopnja obdavčitve najema nepremičnine povečala s 15 na 25 odstotkov ob upoštevanju 90 odstotkov prihodkov. Ker so lastniki stanovanj to prelili v višje najemnine, je to po ocenah nekaterih medijev tržne najemnine dvignilo tudi za dvajset odstotkov.

Glede na pregled cen, ki so objavljene na Siolovem nepremičninskem portalu S.nepremičnine , je sicer najemnina za garsonjero (do 30 kvadratnih metrov) v Ljubljani povprečno nekje od 450 do 650 evrov, za dvosobno stanovanje (okoli 80 kvadratnih metrov) med 800 in 1.300 evrov, za štirisobno (okoli 130 kvadratnih metrov) pa med 1.650 in 2.500 evrov. Na mesec.

Spomnimo, da je povprečna plača v Sloveniji konec leta 2024 znašala 2.394,92 evra bruto oziroma povprečno 1.526,02 evra neto.

Raje kupiti kot najemati?

Tudi zato se morda marsikomu bolj splača stanovanje kar kupiti in z denarjem, ki bi ga sicer moral nameniti za najemnino, odplačevati posojilo. Kot kažejo na primer tudi Siolove recenzije stanovanj, si lahko štiričlanska družina s staršema s povprečno plačo privošči že tudi več kot 300 tisoč evrov kredita na 30 let z mesečnim obrokom pod 1.500 evrov.

Število stanovanjskih posojil se je v letu 2024 okrepila za skoraj štiri odstotke glede na leto 2023, kažejo podatki Banke Slovenije. Skupna vsota stanovanjskih posojil je v letu 2024 tako narasla na 8,6 milijarde evrov. K rasti prispeva predvsem zniževanje obrestnih mer, s čimer se stroški financiranja nakupov nepremičnin nižajo, navajajo.

Medletna rast je bila s tem krepko višja kot v evrskem območju, kjer je bila le 0,6-odstotna. A po drugi strani je v Sloveniji delež stanovanjskih posojil glede na BDP z okoli 13 odstotki precej nižji od povprečja evrskega območja, ki znaša okoli 35 odstotkov, navajajo v Banki Slovenije.

Problem praznih stanovanj in kratkotrajnega oddajanja turistom

Problem predstavlja tudi dejstvo, da mnogi kupujejo stanovanja kot naložbo in jih ne nameravajo oddajati. Takih naj bi bilo samo v Ljubljani več tisoč (čeprav uporabnih statistik dejansko ni). Mnogi pa zlasti v turističnih krajih (kamor spada tudi Ljubljana) stanovanja oddajajo v kratkoročni najem turistom prek platform, kot sta Booking ali Airbnb.

Poleg cen stanovanj so šle v nebo tudi najemnine. Za garsonjero v Ljubljani je treba odšteti povprečno od 450 do 650 evrov na mesec, za dvosobno stanovanje med 800 in 1.300 evrov, za štirisobno tudi 2.500 evrov na mesec. A lastniki stanovanj lahko s kratkoročnim oddajanjem zaslužijo še bistveno več. Foto: Gaja Hanuna

Na ta način lahko zaslužijo precej več. Hiter pregled mesečnega najema prek Airbnb za Ljubljano kot "zelo ugodno" ponuja sobo s skupnimi sanitarijami za nekaj manj kot tisoč evrov, enosobno stanovanje pa za 1.700 evrov. S popustom za celomesečni najem ...

Seveda je treba upoštevati, da ni nujno, da lastnik lahko oddaja stanovanje prek teh platform vse dni v letu in je morda na koncu na slabšem, kot če bi sklenil pogodbo z najemnikom za dolgotrajni najem. Vendar pa ima načeloma tudi manj sitnosti zaradi morebitnih nevestnih najemnikov.

A to naj bi zdaj spremenil novi zakon o gostinstvu, ki je pred dnevi prestal prvo branje v državnem zboru. Zakon bi omejil kratkotrajno oddajanje nepremičnin, in sicer na 60 dni na leto v večstanovanjskih stavbah in 150 dni v eno- in dvostanovanjskih stavbah. Občine bi sicer te omejitve lahko tudi prilagodile in sprostile. S tem želi vlada izboljšati dostopnost stanovanj zlasti ranljivim skupinam.

Zakon je dvignil kar nekaj prahu; opozicija meni, da posega v zasebno lastnino in da bo predvsem škodoval turizmu, ne pa izboljšal stanovanjske problematike.

Sledi tudi dvig neprofitnih najemnin

Novela stanovanjskega zakona naj bi prinesla tudi spremembe glede zaračunavanja neprofitne najemnine, da bi se zagotovilo dovolj sredstev za vzdrževanje javnih najemnih stanovanj. To pa bo pripeljalo tudi do dviga neprofitnih najemnin, kar naj bi se sicer zgodilo postopoma.

Neprofitna najemnina oziroma po novem najemnina za javno najemno stanovanje, ki je po oceni ministrstva trenutno močno podcenjena, bi po novem vključevala dodatek za vzdrževanje, ki bi bil višji pri starejših stanovanjih, zvišanje pa bi izvedli postopoma. Za Ljubljano bi se na primer najemnina z zdajšnjih od tri do 6,5 evra zvišala na od pet do sedem evrov na kvadratni meter. Skupni prihodki od teh najemnin naj bi bili po oceni ministrstva višji za od 20 do 40 odstotkov.

Predvidene razlike si lahko ogledate v tabeli:

Zvišanje bi nadomestili s subvencijami, pri čemer je predvideno, da bi po novem subvencije tržne najemnine zagotavljale občine (zdaj jih država), subvencije najemnine za javna najemna stanovanja pa država (zdaj jih občine).

Zaradi spremembe neprofitne najemnine bi se izdatki države za subvencije povečali, in sicer z 12,8 milijona evrov v letu 2025 postopoma na 20,4 milijona evrov v letu 2030, navaja osnutek novele.

Povprečno višino subvencij si lahko ogledate v naslednji tabeli:

Po novem naj bi pokrivanje subvencij za vsa javna najemna stanovanja prevzela država in ne bi šle več na račun občin. Po drugi strani pa bi dvig priznane tržne najemnine pomenil povečane izdatke za subvencije v tržnem najemu. Potem bi ta izdatek bremenil občinske proračune in imel samo manjši vpliv na izdatke državnega proračuna.

Število gradbenih dovoljenj dolgoročno upada

Glede na naraščajoče cene stanovanj bi morda pričakovali, da bo gradnja eksplodirala. Pa vendar, kot kaže spodnji graf, število pravnomočnih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe dolgoročno upada. Tokrat smo za lepši prikaz trenda uporabili Sursove podatke od leta 2007, torej še iz obdobja pred finančno krizo, ki je leta 2008 dodobra prevetrila svet:

Na gradbeno dovoljenje naj bi se povprečno čakalo 130 dni

Problematična je tudi čakalna doba za gradbena dovoljenja. Na ministrstvu za naravne vire in prostor sicer zatrjujejo, da je bil glede na njihovo analizo v letih 2023 in 2024 povprečni čas za izdajo odločbe o gradnji stanovanjske stavbe (od podane vloge do pravnomočnosti) povprečno 130 dni. Toda v javnosti so dobro znani primeri, ko je do pravnomočnosti trajalo tudi več let, predvsem zaradi dolgotrajnega odločanja sodišč.

Na ministrstvu opozarjajo, da je na državni ravni rok za izdajo odločbe dva meseca od vložitve popolne zahteve oziroma tri, če je potrebno še usklajevanje z mnenjedajalci. Rok začne teči šele, ko investitor upravnemu organu predloži popolno zahtevo. Investitor ima tudi pravico do pritožbe, kot da bi bil njegov zahtevek zavrnjen, če mu upravna enota ne izda odločbe v predpisanem roku.

Investitor lahko rok skrajša celo na 30 dni, če poleg popolne vloge priloži tudi pisne izjave stranskih udeležencev, da se strinjajo z nameravano gradnjo.

Poseben rok pa je le za postopke integralnega gradbenega dovoljenja, to je postopka, ko se izdaja gradbenega dovoljenja združi z okoljsko presojo projekta. V tem postopku je rok pet mesecev od vložitve popolne zahteve. A rok ne teče v času pridobivanja mnenj, javne objave in pridobivanja mnenja v postopku ugotavljanja čezmejnih vplivov v skladu s predpisom, ki ureja varstvo okolja, so še pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Problem ustreznih zemljišč

Kot kaže zgornji graf, se število izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske objekte še ni vrnilo na predkrizno raven (2008), niti nič ne kaže, da bi se to lahko kaj kmalu zgodilo. Razen če bo to zdaj spremenila država. Če se vrnemo na začetek tega članka – napovedanih dva tisoč novih najemnih stanovanj na leto bo pomenilo skoraj podvojitev sedanjega števila izdanih gradbenih dovoljenj.

A tu prihajamo že do novega problema – kje naj bi ta stanovanja zgradili? Zagotavljanje zemljišč je eden od izzivov, priznava minister Maljevac. Kot je povedal konec marca, izvajajo pregled zemljišč v lasti države in občin, ki so primerna za stanovanjsko gradnjo. Po vsej državi so jih zaznali več kot 500. Izboljšanje pogojev za zagotavljanje zemljišč pa si minister obeta tudi s spremembo zakona o urejanju prostora, ki ga pripravljajo na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Po podatkih Gursa se sicer znižuje tudi število prodaj zemljišč za gradnjo stavb. V letu 2024 se je število prodaj zazidljivih zemljišč v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za 20 odstotkov, v primerjavi z letom 2021, ko je bilo po pandemiji število prodaj največje, pa za več kot 45 odstotkov. Vrednost prodaj zemljišč za gradnjo stavb je v letu 2024 znašala 281 milijonov evrov, kar znaša približno 12 odstotkov vseh prodaj nepremičnin.

Ambicija finančnega ministra Klemna Boštjančiča je tudi novi davek na nepremičnine, ki naj bi prav tako sprostil nepremičninski trg. Vendar bo konkretne predloge najverjetneje prihranil za prihodnji mandat. Foto: STA

Bo nepremičninski davek pomagal tudi na stanovanjskem področju?

Po zamislih sedanje vlade naj bi k sprostitvi stanovanjskega trga prispeval tudi novi nepremičninski davek. Po smernicah, ki jih je konec lanskega leta objavilo finančno ministrstvo, bi bila stanovanja, v katerih ljudje bivajo, neobdavčena, vse druge nepremičnine pa z 1,45 odstotka od posplošene tržne vrednosti nepremičnine na leto.

Na ta način bi spodbudili tiste, ki imajo stanovanja zgolj za naložbe in jih ohranjajo prazna, da bi jih dali "na trg". Pri tem bi si najemodajalci nepremičninski davek lahko znižali z že plačanimi davki na oddajanje.

In ker davek ne bi veljal za prvo nepremičnino, v kateri lastnik živi, ampak za drugo in vse naslednje, bi teoretično morali lastniki stremeti k temu, da davka ne bi plačevali oziroma da bi ga plačevali manj. Na ta način naj bi se povečala ponudba stanovanj na trgu in bi se teoretično morale cene oziroma najemnine znižati. Ali pa dolgoročno vsaj ne zviševati.

Toda zakonski osnutek je močno razburil javnost. Ministrstvo za finance je na izhodišča v javni obravnavi prejelo več kot 500 pripomb. Čeprav je ideja o sprostitvi stanovanj naletela na relativno pozitivne odzive, pa so negativne kritike letele predvsem na višino predvidene 1,45-odstotne davčne stopnje. Primer: če je ocena vrednosti nepremičnine "le" sto tisoč evrov, bi bil letni davek 1.450 evrov. Zdaj veljavno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) pa je na primer v Ljubljani od kakšnih sto do dvesto evrov (metodologija izračuna NUSZ je sicer povsem druga in ni vezana na vrednost nepremičnine).

Ministrstvo za finance zdaj dobljene pripombe preučuje. Kljub ostrim kritikam minister Klemen Boštjančič še ni obupal in napoveduje nadaljevanje dela na tem področju. A osnutek zakona naj bi luč ugledal šele "v drugem mandatu", če ne bo seveda vajeti prevzela kakšna druga vlada. Takrat pa bodo tudi že vidnejši učinki stanovanjske politike te vlade in se bo lažje ocenilo, ali je prinesla spremembe na bolje.

Siol.net s prispevki v tematskem sklopu Aktivno državljanstvo predstavlja poglobljene vsebine, tematike in procese, da lahko državljani sprejemajo informirane odločitve o svojem življenju in delovanju družbe, katere del so. Tako se krepi poznavanje demokratičnih procesov in demokracije nasploh. Brez kakovostnih, verodostojnih in preverjenih informacij, ki jih zagotavljajo mediji, kot je Siol.net, državljani težko soustvarjamo demokratično družbo.