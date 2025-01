Iz zapora je prišla seks ikona ameriške skrajne desnice

Riley Williams iz mesta Harrisburg v ameriški zvezni državi Pensilvanija je bila 6. januarja 2021 stara 22 let. Bila je v ospredju napada na ameriški kongres. Da bi prebila blokade varnostnikov, ki so preprečevali dostop protestnikov, je načrtno zbirala telesno krepke protestnike in jim ukazovala, da so potem družno na posameznih točkah prebili varnostni kordon. Vedno se je prerinila v prve vrste protestnikov in na policiste kričala, da so izdajalci.

Je ukradla prenosnik, da bi ga prodala Rusom?

Obtožili so jo tudi, da je iz prostorov kongresa ukradla prenosni računalnik takratne predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in ga skušala prodati ruski obveščevalni službi. Tako je trdil njen takratni partner. Namiznega računalnika demokratke Pelosi še vedno niso našli.

Porota se ni mogla zediniti glede te obtožbe, zaradi česar je bila glede te oproščena. Na koncu je bila obsojena v šestih točkah: kaznivo dejanje povzročanja nemirov, upiranje in oviranje dela policistov, zagrešila je tudi štiri prekrške.

Tožilec želel sedem let, sodišče ji prisodilo tri leta

Tožilec je zahteval sedem let zapora, na koncu je bila marca 2023 obsojena na tri leta zapora. Tudi če ne bi bilo pomilostitve, bi prišla na prostost letos. Riley Williams je v času napada veljala za oboževalko ameriškega belega nacionalista Nicka Fuentesa. Njegovi privrženci so znani kot grojperji (ang. Groypers).

Takrat 22-letna Riley Williams je bila ena od kolovodij napada na kongres 6. januarja 2021. Foto: Guliverimage

Na družbenih omrežjih je objavljala fotografije, na katerih je zamaskirana, v rokah pa drži polavtomatsko puško. V eni od objav na TikToku pleše in dvigne desnico v nacistični pozdrav.

Na sojenju je trdila, da je bila mlada in neumna

Na sojenju se je branila z besedami, da ji je nerodno zaradi "mlade in neumne" osebe, ki jo vidi v videoposnetkih. Rekla je, da je zdaj odgovorna mlada ženska, in ugotovljala, da je odvisna od interneta, odkar pomni.

Riley Johnson je dobila številne občudovalce. Tako je maja lani na spletni platformi Reddit neki uporabnik pisal, da se je, čeprav ima popolnoma nasprotna politična stališča od nje, zaljubil vanjo. Druge uporabnike je moški, star nekaj čez 20 let, spraševal, kaj naj stori, ker se je zaljubil v zločinko.

"Oči psihopatke, ženska, ki ti uniči življenje …"

Še več prahu je na zelo desnem političnem spektru dvignila novica o njenem prihodu iz zapora. Richard Spencer, ki je bil pred leti eden od glavnih obrazov ameriških belih nacionalistov, je na omrežju X objavil (tudi z malce ironije): "Končno svobodna." Nato pa še: "Oči psihopatke, ušesa kot resnični škrat … zaljubljen sem."

Riley Williams je bila zelo dejavna na družbenih omrežjih, kjer je objavljala tudi fotografije z orožjem. Foto: Posnetek zaslona/X

Neki drug uporabnik je v odzivu na Spencerjevo objavo zapisal: "Popolna 'bejba'. Nekoga bo zelo osrečila in mu dala najboljši seks v življenju, preden mu tega popolnoma uniči." Spet tretji jo je označil za baronico.

Želi postati mati ter rediti ovce in krave

Riley Williams seveda ni več s partnerjem, ki jo je leta 2021 zatožil policiji, je pa bila leta 2023 med sojenjem zaročena z moškim, ki mu je ime Ian Hoyt Franz. Kot piše na spletni strani NBC News, je njen zaročenec v pismu sodišču zapisal, da je bila pred šestim januarjem zasvojena z internetom ter da je iskala pozornost in potrditev od kogarkoli.

Zdaj naj bi njegova zaročenka postala boljša kristjanka in si želi postati mati, žena in božja služabnica. Svoje bodoče otroke želi šolati doma in jih naučiti, da bodo krepostni, častni in ljubeči. Prav tako želi rediti ovce za njihovo volno in krave za mleko.

Zaročenec obljublja, da ji bo priskrbel ovce

"Ko se bo Riley lahko vrnila domov, se nameravam z njo poročiti in začeti skupno življenje. Kupiti nekaj zemlje in ji priskrbeti tiste ovce," je zapisal zaročenec.

Riley Williams so tudi obtožili, da je 6. januarja 2021 med napadom na kongres ukradla prenosnik takratne predsednice predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi (na fotografij). Ker se porota o njeni krivdi ni mogla poenotiti, je bila oproščena te obtožbe. Foto: Guliverimage

Njena mati pa je zapisala, da njena hčerka hrepeni po preprostem življenju in da so njene sanje imeti hišo na velikem zemljišču, veliko družino, veliko zelenjave in sadja na vrtu pa domače živali.

Namesto interneta je vzljubila kvačkanje

Njena mati je še zapisala, da je njena hčerka spoznala, kakšen blagoslov je, ker je morala (po aretaciji, op. p.) dati slovo internetu in je našla druge interese, kot je kvačkanje.