Na sodišču je jokal in prosil za usmiljenje. 22 let zapora za napad na Kapitol.

Tarria in tri druge člane Ponosnih fantov je porota v ameriški prestolnici maja po več kot treh mesecih sodnega procesa, med katerim so zaslišali več deset prič, spoznala za krive zarote z namenom upora proti državi in oviranja dela kongresa. Foto: Reuters

Ameriško sodišče je v torek Enriqueja Tarria, nekdanjega vodjo skrajno desne skupine Ponosni fantje, obsodilo na 22 let zapora zaradi njegove vloge v napadu na kongres januarja 2021. Tožilstvo je sprva zahtevalo 33 let zapora. Kljub temu je to najvišja kazen, izrečena v povezavi z napadom privržencev bivšega predsednika Donalda Trumpa.

"Ta dan je prekinil našo do tedaj neprekinjeno tradicijo mirnega prenosa oblasti," je o poskusu zaustavitve kongresne potrditve volilne zmage demokrata Joeja Bidna nad republikancem Trumpom leta 2020 dejal okrožni sodnik Timothy Kelly.

Ta je Tarria spoznal za vodjo napada, čeprav obsojenec v njem ni neposredno sodeloval, saj bil zaprt zaradi napada na protestnike gibanja Življenja temnopoltih štejejo, po aretaciji pa so mu prepovedali vstop v Washington.

Tožilec zahteval 33 let zapora

"To skupino je s pomočjo soobtoženih sestavil gospod Tarrio," je dejal tožilec Conor Mulroe, ki je za nekdanjega vodjo zahteval 33-letno zaporno kazen. Po njegovih besedah so Ponosni fantje poskušali uporabiti nasilje, da bi vsilili svoj pogled na to, kaj je prav za državo.

Dominic Pezzola in Ethan Nordean sta bila pretekli teden obsojena na deset in 18 let zapora, vodja skupine Joe Biggs pa dan prej na 17 let.

Tarrio je na sodišču izrazil obžalovanje ter se ameriškim organom pregona in prebivalcem prestolnice opravičil. "S to sramoto bom moral živeti do konca življenja," je dejal in sodnika prosil za usmiljenje. Pojasnil je, da je bil sam sebi najhujši sovražnik, saj da ga je domišljavost prepričala, da je žrtev nepravičnosti, poroča britanski BBC.