Pojavili so se novi posnetki napada na Kapitol: tako je ravnala Nancy Pelosi #video

Odbor, ki preiskuje napad na Kapitol, je objavil do zdaj nevidene posnetke, kaj se je dogajalo v ozadju napada, ki se je zgodil 6. januarja lani. Posnetek prikazuje, kako je ob tem dogodku ravnala predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, medtem ko so jo varnostniki odpeljali na varno.

Posnetek prikazuje, kako varnostniki demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi, ki je videti zelo napeta, odpeljejo na varno. "Obstajati mora način, da ljudje ohranijo občutek varnosti in zaupanja, ki jim ga daje dejstvo, da država deluje in da lahko izvolimo predsednika ZDA," je dejala ob tem.

Razlog za napad so bile "prirejene" volitve



Napad na Kapitol se je zgodil 6. januarja leta 2021, ko so predstavniki doma sodelovali na zasedanju kongresa v Washingtonu, kjer naj bi potrdili zmago demokrata Joeja Bidna na predsedniških volitvah. Na ta dan je pred Kapitolom protestiralo veliko privržencev Donalda Trumpa, ki so trdili, da so bile volitve prirejene.



Demonstracije so se končale z nemiri, saj so v nekem trenutku Trumpovi podporniki vdrli v ameriški Kapitol in ga zasedli, pri čemer je nastal kaos, ki je pretresel svetovno javnost.

Nancy Pelosi vidno prestrašena

Na posnetku se vidi, da je Pelosijeva močno presenečena, ko jo obvestijo, da so si predstavniki doma nadeli plinske maske. Vidno besen demokratski senator Chuck Schumer nato pokliče Christopherja Millerja, takratnega vršilca dolžnosti obrambnega ministra. "Ali lahko pošljete tudi nacionalno gardo Marylanda?" ga vpraša.

Videoposnetek so objavili v četrtek

Schumer nato nagovori generalnega državnega tožilca Jeffreyja Rosna in ga vpraša: "Zakaj, kot del svoje dolžnosti ohranjanja reda, ne rečete predsedniku, naj protestnike prosi, da zapustijo Kapitol?"

Med spremljanjem dogajanja po televiziji Nancy Pelosi pokliče guvernerja Virginije Ralpha Northama. "Pozdravljeni, guverner. Tukaj Nancy. V Kapitolu razbijajo okna in govorijo, da je bil nekdo ustreljen. To je preprosto grozno in se dogaja na pobudo ameriškega predsednika," mu pove.

Videoposnetek, ki so ga objavili v četrtek, sicer vsebuje zmontirane posnetke jeznih množic in podpornikov predsednika Trumpa, ki tečejo po dvoranah kongresa. "Pripeljite jo k nam!" zavpije eden od protestnikov, pri čemer je očitno mislil na Pelosijevo.