Še dva policista, ki sta branila kongres, storila samomor

Nekaj ur po napadu je kongresnega policista Briana Sicknicka zadela kap, nekaj dni kasneje sta samomor izvršila njegova kolega Howard Liebengood in Jeff Smith, nazadnje pa še washingtonska policista Kyle DeFreytag in Gunther Hashida.

Pravosodno ministrstvo ZDA je doslej vložilo obtožnice proti več kot 550 osebam, ki so se na Trumpov poziv, da bodo šli skupaj proti kongresu, udeležili pohoda od zborovanja pred Belo hišo do sedeža zakonodajne oblasti ZDA, kjer so potem skušali preprečiti formalno potrditev Trumpovega volilnega poraza in zmage Joeja Bidna.

Postopek so z vdorom v kongres, kjer so razbijali, lovili kongresnike in se fotografirali, za nekaj časa prekinili, vendar ga niso ustavili. Sedaj se soočajo s posledicami. Policistov, ki so 6. januarja varovali kongres, je bilo premalo, da bi ustavili množico več tisoč ljudi in številni imajo sedaj hude psihične posledice, saj so jih napadli in zmerjali njihovi sodržavljani.

"Rad bi izkoristil to priložnost, da mojim kolegom povem o čustvih, s katerimi se še vedno soočajo po dogodkih 6. januarja. Absolutno ni nič narobe, če poiščete profesionalno pomoč," je med zaslišanjem preiskovalnega odbora napada v kongresu pred dnevi dejal washingtonski policist Harry Dunn.