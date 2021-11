Trumpov svetovalec Bannon se je predal oblastem

Stevea Bannona so po predaji aretirali in ga bodo privedli pred sodišče. Med potjo do policije je novinarjem dejal, da bodo "zrušili režim Josepha Bidna". O tem, ali bodo 67-letnemu Bannonu odmerili varščino ali pa bo do sojenja počakal na prostosti brez nje, bo odločal zvezni sodnik Carl Nichols, ki ga je na položaj imenoval Donald Trump. Pripor do sojenja ni verjeten.

Trumpovi privrženci so 6. januarja napadli kongres, da preprečijo uradno potrditev Bidnove zmage na lanskoletnih predsedniških volitvah v ZDA. Preiskovalni odbor je po Bannonovi zavrnitvi udeležbe na zaslišanju in predaje dokumentov glasoval za obtožbo zaničevanja kongresa, kar je potem potrdil celoten predstavniški dom in primer je prevzelo ministrstvo za pravosodje ZDA.

Zvezni tožilci so sklicali veliko poroto, ki je v petek potrdila obtožnico. Podoben postopek grozi tudi nekdanjemu šefu Trumpovega kabineta Marku Meadowsu, ki je na Trumpovo zahtevo prav tako zavrnil udeležbo na zaslišanju.

Trump je medtem vložil tožbo na zveznem sodišču, da odboru prepreči dostop do dokumentov iz Nacionalnih arhivov, ki bi lahko osvetlili, kaj so ključni igralci Trumpove vlade počeli pred, med in po napadu na kongres.

Tožba, v kateri se Trump sklicuje na izvršni privilegij predsednika ZDA, je trenutno na zveznem prizivnem sodišču v Washingtonu, epilog pa bo v vsakem primeru na vrhovnem sodišču ZDA. Biden je kot predsednik ZDA zavrnil Trumpovo sklicevanje na privilegij, vrhovno sodišče pa bo odločalo o tem, kdo ima prav.

Izvršni privilegij se na Bannona ne more nanašati v nobenem primeru, ker 5. januarja, ko je v svoji oddaji napovedal, da bo "jutri v Washingtonu izbruhnil cel hudič", ni bil državni uslužbenec.