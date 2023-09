Vodja Ponosnih fantov Joe Biggs obsojen na eno najdaljših kazni zaradi nemirov na Kapitolu

Vodja skrajno desničarskih Ponosnih fantov Joe Biggs je bil obsojen na 17 let zapora, kar je ena najdaljših zapornih kazni, ki so jih izrekli zaradi nemirov na ameriškem Kapitolu, piše BBC.

38-letni veteran ameriške vojske Joe Biggs je bil pobudnik za napad na kongres 6. januarja 2021. Nekdanji dopisnik Infowars je bil maja obsojen zaradi uporniške zarote in drugih obtožb. Na sodišču je Biggs prosil za prizanesljivost in izrazil obžalovanje svojih dejanj.

Kazen, ki jo je izrekel ameriški okrožni sodnik Timothy Kelly, je nižja od zveznih smernic za kaznovanje in 33 let, ki jih zahtevajo tožilci.

V četrtek je bil sicer obsojen še en član Ponosnih fantov Zachary Rehl. Tudi on je bil obsojen zaradi obtožbe uporniške zarote, dobil je 15 let zaporne kazni. Rehl je nekdanji ameriški marinec in vodja filadelfijske veje Ponosnih fantov. Na videoposnetku se vidi, kako je med nemirom razpršil kemično dražilno sredstvo na častnike zunaj Kapitola.

"Nase in na svoje gibanje je gledal kot na drugo ameriško revolucijo"

Biggs je bil maja obsojen zaradi množice obtožb, vključno z uporniško zaroto, ustrahovanjem in grožnjami. Uradnikom naj bi preprečil opravljanje njihovih dolžnosti, v delovanje organov pregona pa se je vmešaval tudi med civilnimi nemiri.

"Biggs je nase in na svoje gibanje gledal kot na drugo ameriško revolucijo, v kateri bodo on in drugi 'domoljubi' ponovno prevzeli vlado s silo," je zapisano v memorandumu.

Objokan se je opravičil za svoja dejanja: Zapeljala me je množica. Nisem terorist.

Na sodišču se je objokani Biggs opravičil za svoja dejanja in dejal, da ga je na dan izgredov zapeljala množica. "Moja radovednost me je premagala. Nisem terorist. V srcu nimam sovraštva," je dejal in dodal: "Vem, da moram biti kaznovan, in razumem."

Biggs je šel na sojenje skupaj s štirimi drugimi člani Ponosnih fantov, vključno z nekdanjim predsednikom Enriquejem Tarriem, sodba kateremu so v sredo nenadomo preložili. Obsodba naj bi mu bila izrečena prihodnji teden. Tožilstvo zanj zahteva 33-letno kazen. Še en pomemben udeleženec nemirov, ustanovitelj Oath Keepers Stewart Rhodes, je bil maja obsojen na 18 let zapora.

Ponosni fantje, vpleteni v primer, so povedali, da se nameravajo pritožiti na obsodbo.

Do 6. avgusta je bilo zaradi obtožb, povezanih z nemiri, aretiranih več kot 1.100 ljudi, kar je povzročilo več kot 630 priznanj krivde in 110 obsodb.