Kanada Ponosne fante razglasila za teroristično organizacijo

Ponosni fantje so skrajno desničarska moška šovinistična skupina, ki je znana po nasilju na protestih. Kanada je prva država, ki je te Trumpove podpornike razglasila za teroriste. Donald Trump se skupini doslej ni odpovedal in septembra lani ji je med soočenjem predsedniških kandidatov namesto izreka obsodbe sporočil, naj bo pripravljena, spomni STA.

Kanadski minister za javno varnost Bill Blair je dejal, da je namen delovanja skupine in njeno poveličevanje nasilja dovolj zgovorno samo po sebi.

Vodja skupine potezo označil za neumnost

Vodja Ponosnih fantov Enrique Tarrio je kanadsko potezo označil za neumnost, ker predstavlja kršenje svobode izražanja in zanjo ni nobene osnove.

"Vse kar so kanadski Ponosni fantje storili doslej, je to, da so se udeleževali zborovanj," je sporočil Tarrio. Priznal je, da je kanadska skupina Ponosnih fantov zelo umirjena v primerjavi z ameriško. V Kanadi naj bi bilo med 1000 do 1500 članov te skupine.

Po kanadski potezi se je z vprašanjem, ali bo vlada Josepha Bidna storila podobno, soočila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki. Odgovorila je, da trenutno poteka pregled vseh domačih skrajnežev v ZDA. "Počakali bomo na konec revizije in se nato odločili," je dejala.