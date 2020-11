Trump: Ta vlada ne bo zapirala države #video

ZDA se soočajo z rekordno rastjo novih primerov okužb in hospitalizacij zaradi bolezni covid-19, predsednik Donald Trump pa doslej o tem ni povedal ničesar, poroča STA. V petek si je prilastil zasluge za odkritje cepiva proti koronavirusu podjetja Pfizer in dejal, da to ne bi uspelo nikomur drugemu v tako kratkem času.

Ameriški predsednik naj bi bil po poročanju medijev zelo jezen, ker je Pfizer informacijo o uspehu cepiva objavil šele po volitvah, vendar pa je podjetje zagotovilo, da se na volitve ni oziralo in je podatke objavilo, ko jih je imelo.

Trump je Pfizerju zameril tudi pojasnilo, da podjetje ni bilo del vladne pobude razvoja cepiva z imenom Operacija hitrejše od svetlobe. Pfizer je razvijal cepivo veliko prej, preden je z vlado julija dosegel dogovor o sodelovanju za distribucijo cepiva, ko bo enkrat odkrito in potrjeno.

Foto: Reuters

Napovedal, da bodo cepivo začeli deliti v nekaj tednih

Kljub temu je Trump v petek zatrdil, da je cepivo izjemno in povsem varno in bo zelo hitro odobreno za distribucijo. Najprej zdravstvenim delavcem, starejšim in ogroženim. Napovedal je, da bodo cepivo začeli deliti v nekaj tednih, čeprav še ni prišlo do zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA), ki mora izdati potrebna potrdila, ob tem poudarja STA.

Trenutno ni niti zanesljivo, da bo Pfizer, ki je izdelal cepivo v sodelovanju z nemškim podjetjem BioNTech, dobil zeleno luč zanj. Pfizer prav tako nima še nobenih zalog za distribucijo po ZDA.

Največ razburjenja pa je sprožila Trumpova izjava, da v zvezni državi New York ne bodo dobili cepiva, še piše STA. Newyorški guverner Andrew Cuomo je konec septembra dejal, da Trumpu ne zaupa, in napovedal oblikovanje neodvisne delovne skupine znanstvenikov, zdravnikov in zdravstvenih strokovnjakov, ki bodo pregledali podatke o vsakem cepivu, ki ga bo ponujala zvezna vlada.

Newyorški guverner Andrew Cuomo Foto: Reuters

To je storil zaradi skrbi, da Trump prehiteva s postopkom odobritve zaradi volitev. Trump, ki se bo iz Bele hiše preselil na Florido, kjer ima po novem stalno bivališče, mu je to zameril, čeprav so potem newyorškemu zgledu sledile tudi druge države, kot so Kalifornija, Oregon, Washington in Nevada.

"Newyorški guverner nam bo povedal, ko bodo pripravljeni sprejeti cepivo, ker ga ne moremo pošiljati v države, kjer ga ljudem ne bodo nemudoma delili. Ne zaupa temu, od kod prihaja cepivo, ki prihaja od največjih podjetij na svetu, največjih laboratorijev na svetu, ampak ne zaupa temu, da gre za to Belo hišo in ga ne bo delil Newyorčanom, dokler ne bo imel avtorizacije. Boli me, ker moram to povedati," je po poročanju STA dejal Trump.

Foto: Reuters

Trump: Gospodarstva ne bomo zapirali

Trump je še zagotovil, da njegova vlada ne bo zapirala ameriškega gospodarstva, česar sicer ni počela niti na višku pandemije aprila, saj je ukrepe prepustila zveznim državam brez usklajevanja. Pri tem nakazal, da se zaveda, da ne bo več dolgo v Beli hiši.

"Ta vlada ne bo zapirala. Upajmo, karkoli se zgodi v bodoče, kdo ve, katera vlada bo. Verjetno bo čas povedal svoje, ampak povem vam, da ta vlada ne bo zapirala," je dejal Trump.

Glede na Bidnova zagotovila gospodarstva ne bo zapirala niti njegova vlada. Bidnova vlada bo pritiskala na guvernerje in državljane ZDA, naj upoštevajo navodila zdravstvenih strokovnjakov, naj se držijo osebne razdalje in naj nosijo maske in skrbijo za higieno.

