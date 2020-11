Biden osvojil še Georgio in ima 306 elektorskih glasov - toliko kot Trump leta 2016

Joe Biden je za zmago na predsedniških volitvah zbral 306 elektorskih glasov. Natanko toliko jih je leta 2016 proti demokratki Hillary Clinton osvojil Donald Trump in to označil za največji dosežek v zgodovini ameriških volitev, ob tem dodaja STA. Zdaj že teden in pol po volitvah še vedno zavrača priznanje poraza in vztraja pri trditvah o volilnih prevarah.

Biden je prvi demokrat, ki mu je uspelo zmagati v Georgii od Billa Clintona leta 1992 in prav tako prvi demokrat po Clintonu leta 1996, ki mu je uspelo zmagati v Arizoni.

Foto: Reuters

Trumpove tožbe proti volilnim rezultatom za zdaj brez uspeha

Trump sicer poraza na volitvah 3. novembra ne priznava in vztraja pri obtožbah o volilnih prevarah, a je njegova kampanja v petek pri svojih tožbah proti izidom predsedniških volitev v ključnih državah doživela več porazov. Prav tako doslej ni še nikjer ponudila kredibilnega dokaza o morebitnih volilnih prevarah.

Povrhu vsega je v petek tožbo v Pensilvaniji zapustila velika pravniška firma Porter Wright Morris & Arthur, poroča STA. Pravniške firme, ki zastopajo Trumpa, so se znašle pod hudim pritiskom Trumpovih nasprotnikov in obtožbami, da sodelujejo pri sprevračanju volje volivcev. Prejšnji teden se je od podobne tožbe v Arizoni umaknila firma Snell & Wilmer, svojo vlogo v tožbi v Pensilvaniji pa skuša pojasniti firma Jones Day iz Clevelanda, ki je sporočila, da ne zastopa Trumpove kampanje, ampak republikansko stranko Pensilvanije.

Preberite še: