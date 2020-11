Poslednja zmaga za človeka, ki ga je Trump zaničeval še po njegovi smrti

Spor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in pokojnim senatorjem Johnom McCainom iz Arizone, ki je avgusta leta 2018 umrl zaradi možganskega tumorja, ima dolgo brado. McCain je bil eden od redkih republikancev, ki so Trumpa javno kritizirali tudi po tem, ko je leta 2016 osvojil republikansko predsedniško nominacijo in zmagal na ameriških volitvah. Pred tremi leti je prav McCain z odločilnim glasom proti v senatu preprečil Trumpu, da bi njegova administracija odpravila zdravstveno reformo Obamacare.

McCain sporočil v Belo hišo, naj Trump ne pride na njegov pogreb

Trump je že pred tem izjavil, da je McCain postal vojni junak le zato, ker so ga v Vietnamu ujeli sovražniki. Med drugim je javno dejal, da so mu bolj všeč ljudje, ki jih v vojni ni zajel sovražnik. Za razliko od Trumpa, ki se je vpoklicu v vojsko izognil zaradi izrastkov na kosteh, je bil McCain veteran vietnamske vojne. V ujetništvu v zaporu Hanoj Hilton, kjer so ga tudi mučili, je bil McCain kar pet let in pol, v tem času pa je dobil telesne poškodbe, ki so ga zaznamovale za vse življenje.

John McCain je nekaj mesecev pred svojo smrtjo v Belo hišo sporočil, naj ameriški predsednik Donald Trump ne pride na njegov pogreb. Foto: Reuters

Spor med republikancema je eskaliral do te mere, da je McCain nekaj mesecev pred svojo smrtjo sporočil v Belo hišo, da noče, da je Trump prisoten na njegovem pogrebu. Ob novici, da je senator umrl, naj bi Trump vpričo treh uslužbencev Bele hiše izjavil, da ne bo podpiral "pogreba poraženca". Prav tako naj bi Trumpa precej razburilo dejstvo, ko so zastave ob McCainove smrti spustili na pol droga. "Nikoli nisem bil oboževalec Johna McCaina in nikoli ne bom," je lani izjavil Trump.

Za največ razburjenja pa je poskrbela njegova izjava, v kateri McCaina sicer ni neposredno omenil, je pa dejal, da so republikanci, ki so glasovali proti odpravi Obamacare, "odšli na zelene pašnike oziroma morda celo manj zelene pašnike". Javnost je njegovo izjavo interpretirala, kot da se je Trump iz McCaina norčeval še po njegovi smrti.

McCainova vdova javno podprla Bidna namesto Trumpa

Biden je na drugi strani kot kandidat za ameriškega predsednika izjavil, da je bil McCain pravi vojni junak. Glede na Trumpove izjave ni bilo prav nič nenavadno, ko je senatorjeva vdova Cindy McCain septembra letos v tekmi za Belo hišo javno podprla Bidna in ne Trumpa. V seriji zapisov na Twitterju je McCainova zapisala: "Moj soprog John je živel po načelu: najprej država. Smo republikanci, toda najprej Američani. V tej tekmi je samo en kandidat, ki se je postavil za vrednote našega naroda, in to je Joe Biden."

Cindy McCain (na fotografiji na pogrebu svojega soproga) je v bitki za Belo hišo namesto Donalda Trumpa podprla Joeja Bidna. Foto: Reuters

"Z Joejem se ne strinjava vedno glede določenih vprašanj. Vem, da sta imela tudi z Johnom zelo strastne razprave, vendar pa je Joe dober in pošten človek. Vodil nas bo dostojanstveno. On bo poveljnik oboroženih sil, na katerega se lahko zanesejo najboljše oborožene sile na svetu, ker ve, kako je, če pošlješ otroka v bitko," je poudarila McCainova. Bidna je za predsednika prav tako podprla senatorjeva hči Meghan McCain, ki je ena od bolj prepoznavnih ameriških televizijskih osebnosti.

McCain, ki je pred tremi leti obiskal Slovenijo, je na ameriških predsedniških volitvah leta 2008 izgubil proti Baracku Obami. V javnosti za razliko od Trumpa takrat ni govoril o domnevnih volilnih prevarah ali zahteval zaustavitev štetja glasov, ampak je v elegantnem govoru priznal svoj poraz. Medtem ko je Trump več let spodbujal teorije zarote, da je Obama rojen v Keniji in ne na Havajih, je McCain na enem od svojih predvolilnih shodov prekinil svojo podpornico, ki je trdila, da je Obama v resnici Arabec.

Biden v Arizoni zmagal z minimalno razliko pred Trumpom

Biden je glede na projekcije ameriških televizij v Arizoni slavil z dobrimi 11 tisoč glasovi razlike pred Trumpom. Gre za minimalno razliko, duh pokojnega senatorja Johna McCaina pa je po ocenah poznavalcev le eden več od dejavnikov, ki so v omenjeni zvezni državi pripeljali do Bidnove zmage in Trumpovega poraza. Zaradi povečanega priseljevanja in odseljevanja so analitiki pričakovali, da se bo Arizona že na predsedniških volitvah leta 2024 iz republikanske trdnjave spremenila v eno od ključnih zveznih držav.

John McCain je aprila 2017 obiskal Slovenijo. Na fotografiji s predsednikom republike Borutom Pahorjem. Foto: STA

Od leta 1986, ko je bil McCain prvič izvoljen za senatorja, pa do njegove smrti pred dvema letoma se je prebivalstvo Arizone povečalo za približno polovico. Medtem ko novi ljudje prihajajo, se velik del populacije odseljuje v druge dele ZDA. Med letoma 2010 in 2018 se je število prebivalcev v omenjeni zvezni državi povečalo za 2,2 milijona, vendar pa se je ob tem iz Arizone odselilo 1,7 milijona ljudi. McCain je veljal za ljubljenca republikancev v Arizoni, vendar tistih privržencev desnice, ki so tam živeli dlje časa.

Prišleki, ki se priseljujejo v državo in volijo za republikansko stranko, so bolj verjetno goreči Trumpovi podporniki. Res je, da volivci v predmestjih Arizone tokrat niso podprli Trumpa kot voditelja republikanske stranke, vendar pa so ankete pred volitvami pokazale, da si menjave v Beli hiši želijo zaradi predsednikovega odziva na pandemijo novega koronavirusa in njegovih laži. Bidnu so do zmage v Arizoni pomagali tudi volivci latinskoameriškega porekla in priseljenci iz liberalnejših delov ZDA.