Trump podpisal izvršni ukaz; vse več novih okužb

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek podpisal izvršni ukaz o prepovedi ameriških vlaganj v kitajska podjetja, ki so povezana z vojsko. Ukaz velja za 31 kitajskih podjetij, v katera Američani in ameriška podjetja od zdaj ne smejo več vlagati. Medtem so številne ameriške zvezne države znova začele uvajati omejevalne ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, potem ko vsepovsod naraščajo okužbe in smrti.

Trumpov ukaz trdi, da omenjenih 31 podjetij kitajski vojski omogoča razvoj in posodobitev, kar ogroža ameriško nacionalno varnost. Na črnem seznamu je kot ponavadi telekomunikacijski velikan Huawei, pa tudi proizvajalec videoopreme Hikivision ter podjetji China Telecom in China Mobile, ki sta z delnicami uvrščeni na newyorško borzo, poroča STA.

Izvršni ukaz začne veljati šele 11. januarja, med drugim pa Američanom prepoveduje trgovanje z vrednostnimi papirji, povezanimi s podjetji na seznamu. Vlagatelji imajo čas do 21. novembra, da se vrednostnih papirjev znebijo.

Gre za prvi uraden ukrep predsednika Trumpa po porazu na predsedniških volitvah 3. novembra, ki ga še vedno ne priznava. Prek Twitterja je medtem odslovil tudi obrambnega ministra ZDA Mika Esperja in imenoval dva vršilca dolžnosti na visoka položaja v Pentagonu.

Ameriški volilni uradniki zavrnili Trumpove obtožbe o prevarah

Nobenih dokazov ni o volilnih prevarah ali o tem, da bi bile glasovnice izgubljene ali spremenjene, sta v četrtek zatrdili ameriški organizaciji, ki skrbita za varnost volitev.

"Nobenega dokaza ni, da bi bili glasovi izbrisani ali izgubljeni ali da bi bile volitve kakorkoli kompromitirane. Zavedamo se, da obstajajo številne neutemeljene trditve in napačne informacije, ampak lahko zagotovimo, da imate lahko polno zaupanje v varnost in poštenost volitev," sta sporočila Izvršni odbor sveta za vladno usklajevanje volilne infrastrukture (GCC) in Svet za sektorsko usklajevanje volilne infrastrukture (SCC) ter dodala, da so bile tokratne volitve najbolj varne v ameriški zgodovini.

Njuno izjavo je objavila Agencija za kibernetsko varnost in infrastrukturo pri ministrstvu za domovinsko varnost ZDA (CISA). Ameriški mediji so kmalu po objavi te informacije poročali, da šef CISA Christopher Krebs zaradi tega pričakuje, da ga bo Trump odpustil.

CISA sproti zavrača tudi vse izjave predsednika Trumpa in njegovih podpornikov, ki vsak dan pridejo na dan z novo teorijo zarote o volitvah. CISA trdi, da imajo vse države, kjer je bil izid tesen, možnost ročnega preštevanja glasovnic in dejstva bodo prišla na dan tako ali drugače.

Delovna skupina Bele hiše za boj proti proti novemu koronavirusu je imela v četrtek prvi sestanek po volitvah, Trump pa ni o naraščanju okužb povedal še nič. Pred volitvami je sicer trdil, da mediji in demokrati napihujejo krizo, da bi mu škodili in da po volitvah o tem več ne bodo govorili.

V ZDA že osmi dan po več kot sto tisoč okužb

Številne ameriške zvezne države so začele znova uvajati omejevalne ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, potem ko vsepovsod naraščajo okužbe in smrti. Do četrtka je bilo v ZDA že osmi dan zapored po več kot sto tisoč okužb na dan, število smrtnih primerov na dan pa je preseglo 1.900.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do zdaj v ZDA s koronavirusom okužilo 10,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je že skoraj 243 tisoč. Univerza Washington napoveduje, da bo do sredine januarja na dan po 2.200 mrtvih, do 1. marca pa bo skupaj mrtvih 439 tisoč. Smrtnost je sicer od začetka pandemije v marcu in aprilu padla za tretjino zaradi izboljšanja načinov zdravljenja, čeprav zdravila ali cepiva še vedno ni v uporabi.

V sredo so v ZDA našteli 144 tisoč novih okužb. V bolnišnicah je zdaj že več kot 65 tisoč ljudi, kar je za 41 odstotkov več kot pred dvema tednoma. Med okuženimi je tudi žena državnega sekretarja Georgie Brada Raffesnpergerja, ki je odgovoren za izvedbo volitev, ampak mora zdaj v karanteno. Georgia danes začenja proces ročnega ponovnega preštevanja pet milijonov glasovnic za predsedniške volitve, ki bo trajal do srede.

Najhuje v Chicagu

V 13 ameriških zveznih državah se je število okužb v zadnjih dveh tednih podvojilo, najhuje pa je na srednjem zahodu. Županja Chicaga Lori Lightfoot je izdala navodilo meščanom, naj za mesec dni ostanejo doma in ne sprejemajo obiskov niti za zahvalni dan konec novembra.

Če ne bodo ubogali, bo imelo mesto tisoč mrtvih več do konca leta. Omejila je tudi zbiranje na prostem in v zaprtih prostorih na največ deset ljudi. V zadnjem mesecu je število novih okužb v mestu naraslo s 500 na 1.900 na dan, stopnja pozitivnih testov pa je narasla s pet na 15 odstotkov.

V Detroitu so zaprli javne šole in pouk spet poteka le na daljavo. Kalifornija je medtem postala druga zvezna država za Teksasom z več kot milijon okužbami.

Župan New Yorka Bill de Blasio je dejal, da se šolski sistem pripravlja na konec pouka v živo. To se bo zgodilo, če stopnja pozitivnih testov na koronavirus preseže tri odstotke. Trenutno je na 2,6 odstotka.

Guverner države New York Andrew Cuomo je od petka odredil zaprtje lokalov, restavracij in telovadnic od 22. ure ter omejil zbiranje na prostem in znotraj prostorov na največ deset ljudi. Stopnja pozitivnih testov v državi je 2,95 odstotka, v bolnišnicah se zdravi 1.677 ljudi, v četrtek pa je guverner poročal o 29 mrtvih. Država New York, ki ima okrog 20 milijonov prebivalcev, je do zdaj izvedla 16 milijonov testov.