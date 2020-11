Pompeo: State Department pripravljen na gladek prehod v drugo Trumpovo vlado

Novinarska konferenca je po poročanju STA minila povsem v znamenju ameriških volitev in dejstva, da predsednik Donald Trump ne priznava poraza, čeprav čestitke demokratu Josephu Bidnu za volilno zmago prihajajo z vsega sveta. Mednarodni opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in Organizacije ameriških držav (OAS) so potrdili, da so bile volitve poštene in brez prevar, o katerih govori Trump.

Na vprašanje o prenosu oblasti, ki ga Trump blokira, je državni sekretar Mike Pompeo odgovoril, da je State Department pripravljen na prehod v novo Trumpovo vlado, nato pa dodal, da svet opazuje, kaj se dogaja, in da bodo prešteli vse glasove, izbrali elektorje. Po njegovih besedah obstaja proces, ki ga določa ustava in skozi katerega bodo šli.

Namignil je, da morda sprejema izid volitev, ko je dodal, da lahko svet zaupa, da bo tranzicija, ki je potrebna za delovanje State Departmenta, uspešna s predsednikom, ki bo 20. januarja 2021 na položaju.

Dejal je, da pozna te zadeve, ker je bil "na drugi strani" tranzicije. Pompeo je bil član Trumpove tranzicijske ekipe po volitvah leta 2016. Na vprašanje, ali potem, če proces ni končan, tuji voditelji ne bi smeli klicati Bidna, Pompeo ni odgovoril.

Ob vprašanju Trumpovega zavračanja poraza se je Pompeo razburil

Nekoliko se je razburil ob vprašanju, kakšno sporočilo pošilja svetu Trumpovo zavračanje priznanja poraza glede na to, da ZDA pogosto spodbujajo poštene in svobodne volitve na tujem ter poražence, naj se s tem sprijaznijo.

Pompeo je odgovoril, da je vprašanje smešno, tisti, ki ga je zastavil, pa to ve in ga je zato zastavil. Nato je poskušal razložiti, da se pogosto zgodijo situacije, ko ni vse jasno in je treba ugotoviti, ali volilni izid res odseva voljo ljudstva, in prešteti vse glasove.

K preštevanju vseh glasovnic vztrajno v procesu volitev pozivajo demokrati. Trump in njegovi privrženci so zahtevali konec štetja glasovnic, ko je začela njegova uvodna prednost v ključnih državah kopneti. Ko se je obrnilo in so televizije Bidna razglasile za zmagovalca, pa so začeli zahtevati, naj se preštejejo vsi glasovi.

Pensilvanski poštar priznal lažno prijavo volilnih prevar Delavec pošte s številnimi disciplinskimi ukrepi iz Pensilvanije Richard Hopkins, ki je trdil, da je šef pošte v Erieju poštarjem ukazal, naj na glasovnice, ki so bile poslane po volitvah 3. novembra, dajo zgodnejši datum, je že v nedeljo priznal, da se je zlagal, poročajo ameriški mediji. Tako je padla v vodo ena od obtožb kampanje Trumpa o volilnih prevarah. Ta obtožba je bila ključna za to, da je pravosodni minister ZDA Bill Barr zveznim tožilcem po ZDA naročil, naj preiščejo vse kredibilne obtožbe o volilnih prevarah. Trump in podporniki so skušali s tem dokazati, da so v Pensilvaniji šteli tudi nezakonite glasovnice, ki so bile oddane na pošto po datumu volitev, česar državni zakon ne dopušča. Lahko so pa šteli glasovnice, ki so prišle do komisij tri dni po volitvah, če so bile na pošto oddane pravočasno do 3. novembra.

Televizijske razglasitve zmagovalcev sicer niso uradne. Volilni izidi bodo po zveznih državah uradno potrjeni šele decembra.

Ameriški obveščevalci zaskrbljeni Washington Post poroča, da naj bi ameriške obveščevalce in strokovnjake za nacionalno varnost skrbelo, kaj bo Trump počel z državnimi skrivnostmi, potem ko bo moral januarja oditi s položaja. Skrbi jih zaradi tega, ker je zelo zadolžen in jezen zaradi poraza na volitvah, ki ga še ni priznal. Trump je doslej že selektivno razkrival državne skrivnosti za napade na politične nasprotnike, pridobivanje političnih prednosti ali za postavljanje pred tujimi vladami, poroča Washington Post.

Velika večina Američanov verjame, da je Biden zmagal

Anketa agencije Reuters ugotavlja, da 80 odstotkov Američanov verjame, da je Biden zmagal na volitvah, od tega tudi 60 odstotkov republikancev.

V Reutersovi anketi namreč le 13 odstotkov vprašanih meni, da volitve še niso končane, trije odstotki menijo, da je zmagal Trump, pet odstotkov pa jih nima mnenja.

Več kot 70 odstotkov Američanov verjame v poštenost volilnih delavcev, od tega jim zaupa 83 odstotkov demokratov in le 59 odstotkov republikancev. Okrog 72 odstotkov Američanov meni, da mora Trump priznati poraz, 60 odstotkov pa jih verjame, da bo potekala mirna predaja oblasti.

Biden je na volitvah po do zdaj preštetih glasovih dobil 76,4 milijona glasov, Trump pa skoraj pet milijonov manj. Biden ima po odločitvah medijev potrjenih najmanj 279 od 270 potrebnih elektorskih glasov.

Izidi volitev po posameznih državah morajo biti potrjeni najkasneje do 14. decembra, ko se bodo sestali elektorji ter v skladu s pravili in tradicijo oddali vse svoje glasove zmagovalcu posameznih držav.

Razen v Nebraski in Mainu, ki svoje elektorske glasove delita glede na zmago kandidata v posameznem okrožju. Za zdaj nikjer nihče ne kaže pripravljenosti na spreobrnitev volje ljudstva z imenovanjem elektorjev, ki bi svoje glasove oddali poražencu volitev.

Trumpovi odvetniki in drugi sprožajo različne tožbe, vendar jim do zdaj ni uspelo dokazati volilnih prevar, o katerih govorijo. Biden je v torek dejal, da sam ne vidi nobene potrebe za kakšne tožbe, da bi Trumpa prisilil v priznanje poraza.

"Tranzicija se nadaljuje. Vmes bo seveda nekaj teatra, vendar pa bo imelo gledališče vse manj občinstva, dokler se ne bo izpraznilo in bo Biden prevzel položaj predsednika ZDA. To, kar dela Trumpova kampanja, je poskus prepričevanja Američanov, da volitve nimajo legitimnosti, vendar ne bo šlo," je povedal odvetnik Bidnove kampanje Bob Bauer.