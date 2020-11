Ivana Trump o porazu nekdanjega moža: "Donald ne zna izgubljati"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja žena Donalda Trumpa, Ivana Trump, je za ameriške medije spregovorila o porazu nekdanjega moža na predsedniških volitvah in potrdila, kar je dojel že ves svet: da Donald ne zna izgubljati.

Ivana Trump je za revijo People povedala, kaj si misli o trenutnem položaju po predsedniških volitvah, na katerih je demokrat Joe Biden premagal republikanca Donalda Trumpa.

Medtem ko Trump še vedno vztraja pri svojem, češ da volitve niso bile pravične, in zahteva ponovno štetje glasovnic, je njegova nekdanja žena, s katero ima tri otroke, dejala, da je vse skupaj zelo značilno zanj, saj ne zna izgubljati. "To mu ni všeč, zato se bo še kar boril," je razkrila in ob tem poudarila, da je tudi sama že sita vsega pompa okrog volitev. "Želim si, da je tega že enkrat konec, tako ali drugače."

"Javno mora priznati poraz"

Predvsem si želi, da bi se poleg nekdanjega soproga z realnostjo končno sprijaznili njuni otroci, Ivanka, Eric in Donald Jr., ki so trenutno "čisto v redu", pravi, a komaj čaka, da Washington pustijo za sabo. "Želim si le, da bi lahko naprej živeli svoja življenja. Ne življenja v Washingtonu, ampak v New Yorku ali kje drugje, pomembno je le, da grejo naprej."

"Mislim, da so uživali ob Donaldu, ko je predsednikoval, in da so bili del priprav na volitve, a zdaj je - hvala bogu - konec. Nisem pa čisto prepričana, kaj bodo počeli zdaj," je še povedala za revijo.

Kar zadeva Donalda, pa upa, da bo končno opustil politiko, saj po njenem mnenju niti nima izbire. "Mislim, da bo šel v Palm Beach, igral golf in živel svoje normalno življenje. Mislim, da bi bila to zanj najboljša izbira."

A še prej se mora sprijazniti s tem, da je izgubil, dodaja.

"Javno mora priznati poraz. Sovraži izgubljati, a če je izgubil, je izgubil. Saj ima dovolj denarja in rezidenc, kjer lahko živi naprej in uživa svoje življenje."

Vendar pa naj ne bi bil nikoli pripravljen priznati poraza na volitvah proti Bidnu in se 20. januarja 2021 celo ne namerava udeležiti njegove inavguracije, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na vire iz Bele hiše. Kongresni republikanci ga pri tem podpirajo.

Ivana je bila prva od Donaldovih treh žena. Z njim se je poročila leta 1977 in se leta 1992 po umazanem in zelo javnem razhodu tudi ločila. Razlog za konec zakona je bil Donaldov skok čez plot z misico Marlo Maples, ta je pozneje postala njegova druga žena in mama hčerke Tiffany.

