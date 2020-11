Ne prenese poraza: Trump se je v Belo hišo vrnil s solznimi očmi #foto #video

Poziranje z nevesto in klepet s skupino obiskovalcev, ki so mu sporočili, da ga imajo radi, so ameriški mediji označili za prvi javni nastop ameriškega predsednika Donalda Trumpa po porazu na ameriških predsedniških volitvah. Poraza proti novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu Trump za zdaj še ni priznal, ga pa k temu po poročanju ameriških medijev nagovarjajo tudi njegovi najbolj tesni sodelavci, denimo njegov zet Jared Kuschner.

Trump ni komentiral rezultatov volitev

Po poročanju Forbesa je Trump sobotno dopoldne preživel na igrišču na golf. Na igrišču je bil tudi takrat, ko so ameriške televizije Bidna razglasile za novega ameriškega predsednika. Družbena omrežja in splet so nato preplavili posnetki republikanskega volilnega stratega Briana Bartletta, ki prikazujejo Trumpa, kako pozira z nevesto in klepeta z ljudmi na njeni poročni zabavi. Predsednik se je pri obiskovalcih zadržal kratek čas, potem pa se je s svojo ekipo odpravil nazaj na igrišče.

Po podatkih ene od ameriških spletnih strani je Trump med svojim mandatom v Beli hiši 284-krat obiskal igrišča za golf, golf pa je igral najmanj 141-krat. Med vljudnostnim kramljanjem Trump ni komentiral rezultatov ameriških predsedniških volitev, je sporočil Bartlett. Še isti dan se je predsednik vrnil v Washington, kjer je množica ljudi pred tem vzklikala, da je poraženec. Po poročanju ameriških medijev se je v Belo hišo vrnil s solznimi očmi.