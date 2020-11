So Biden in njegovi mislili, da nekdo strelja? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sinočnji proslavi Joeja Bidna, čigar izvolitev za novega predsednika ZDA so v soboto potrdili tako rekoč vsi osrednji ameriški mediji, je po prihodu glavnih akterjev Bidnove predsedniške kampanje na glavni oder močno počilo.

Šlo je zgolj za nedolžen spust konfetov, a v tistem trenutku to zagotovo ni bilo jasno vsem. Kot je razvidno iz zgornjega videoposnetka, so se vsi prisotni na odru ob nepričakovanem poku močno zdrznili, Jil Biden pa se je tesno oprijela moževe roke.

"Zelo verjetno so vsi na odru mislili, da je nekdo streljal," je naslov ene najbolj viralnih današnjih objav na največjem spletnem forumu Reddit.

Takšna razlaga ni neverjetna - navsezadnje so se pred razglasitvijo volilnih rezultatov pojavljale grožnje s streljanjem, če bi za zmagovalca razglasili Bidna.

Televizijska postaja v trenutku, ko je počilo, prekinila prenos proslave

Streslo sicer ni le prisotnih na proslavi, temveč zagotovo tudi marsikaterega gledalca ameriškega televizijskega programa NBC, ki je proslavo in dogodke po razglasitvi Bidna za zmagovalca volitev spremljal v živo.

V trenutku, ko se je na proslavi zaslišal pok in so gledalci lahko videli presenečen izraz na obrazu Joeja Bidna, je NBC namreč prekinil prenos proslave in ga zamenjal s tekmo ameriškega nogometa.

