Pahor čestital Bidnu, Janša kritičen do razglasitve rezultatov

Novoizvoljeni predsednik ZDA, demokrat Joe Biden, prve čestitke prejema tudi iz Slovenije. Čestital mu je predsednik republike Borut Pahor, ki se je zavzel za to, da bi Slovenija in ZDA ostali prijateljski državi in trdni zaveznici. Premier Janez Janša je medtem kritičen do razglasitve rezultatov in čestitk.

Predsednik republike Borut Pahor je Bidnu čestital za zmago na ameriških predsedniških volitvah. Zavzel se je za to, da bi Slovenija in ZDA ostali prijateljski državi in trdni zaveznici. "Spoštovani gospod novoizvoljeni predsednik Joe Biden, dovolite mi, da vam v imenu Republike Slovenije in v svojem osebnem imenu iskreno čestitam ob vaši izvolitvi za 46. predsednika Združenih držav Amerike," je v čestitki, objavljeni na Twitterju, zapisal Pahor.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo nad odličnimi in prijateljskimi odnosi med Slovenijo in ZDA, ki izhajajo iz številnih vezi med narodoma in državama. Dodal je, da se z veseljem spominja tudi njunih dosedanjih srečanj, še posebej uradnega pogovora v Beli hiši leta 2011 in Bidnove udeležbe na konferenci vrha voditeljev pobude Brdo-Brioni leta 2015, piše STA.

"Vse to me navdaja z optimizmom za našo skupno prihodnost, v kateri bosta Slovenija in Združene države Amerike ostali prijateljski državi in trdni zaveznici," je še poudaril predsednik republike.

Janša: Sodišča niti odločati še niso začela

Slovenski premier Janez Janša je medtem na Twitterju v komentarju ob razglasitvi rezultatov in čestitkah zapisal: "Zanimivo. V vseh državah ZDA s tesnim izidom so vložene pritožbe. Sodišča niti odločati še niso začela. Kljub temu osrednji mediji (in ne kak uraden organ) razglasijo zmagovalca. Čestitke z vseh strani. Vladavina prava pa to," je dodal.

Janša je sicer že v sredo tvitnil, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Trumpa. "Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika," je zapisal, republikancem pa čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA.

Janša je to sporočil kakšno uro po tistem, ko je Trump razglasil zmago na volitvah, pa čeprav je bilo takrat treba prešteti še več kot 30 milijonov glasov. Že pred volitvami je jasno podprl Trumpa in se zapletel v besedne dvoboje s predstavnikom Bidnove kampanje, piše STA.

Foto: Reuters

Tonin: Zelo spoštujem vaše politične dosežke

Bidnu je čestital tudi predsednik NSi in obrambi minister Matej Tonin. "Zelo spoštujem vaše politične dosežke in verjamem, da boste trdo delali na ponovni izgradnji transatlantskih odnosov. Se že veselim obiska v Washingtonu in čimprejšnjega srečanja z vašo ekipo, da bi še naprej krepili odnose med Slovenijo in ZDA," je zapisal na Twitterju.

Gantar: Dobra novica

Začasni zastopnik DeSUS in minister za zdravje Tomaž Gantar pa je zapisal, da je izvolitev nekdanjega podpredsednika ZDA "dobra novica (...) tako za obvladovanje epidemije, demokratične procese kot globalno politiko".

Počivalšek: Razdvojenost, še posebej agresivna, škodi vsem

Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je medtem sporočil, da je za ves svet pomembno, da se stanje v ZDA umiri in stabilizira. "Razdvojenost, še posebej agresivna, škodi vsem. Novemu predsedniku želim, da poveže državo in okrepi njeno zavezanost razvoju. To zagovarjamo v stranki SMC in je pomembno za stabilnost svetovnega gospodarstva," je poudaril, piše STA.

Šarec: Verjamem, da bo vodil politiko spoštovanja

Novoizvoljenemu predsedniku ZDA je čestital tudi vodja opozicijske LMŠ Marjan Šarec. "Verjamem, da bo Joe Biden vodil politiko spoštovanja, sodelovanja in ustvarjanja pogojev za reševanje nakopičenih problemov," je zapisal.

Fajonova: Verjamem, da prinaša vrnitev k primatu človekovih pravic

Voditeljica SD Tanja Fajon je v čestitki zapisala, da je "zgodovinska udeležba na volitvah v ZDA prinesla močnega in naprednega zaveznika". "Verjamem, da Joe Biden prinaša povratek k primatu človekovih pravic, vladavini prava in multilateralni gradnji miru. Čas je, da Janez Janša pošlje čestitko v imenu vseh nas," je dodala, piše STA.

Zorčič: Premalo izkoriščen mandat Donalda Trumpa

Čestitkam se je pridružil tudi predsednik DZ Igor Zorčič, ki je poudaril, da izid še ni uraden. "Naj povolilni čas in prenos oblasti mineta v skladu z demokratično tradicijo ZDA. Slovenija bo morala biti po premalo izkoriščenem mandatu Donalda Trumpa in slovenske prve dame še dodatno motivirana za nadaljnjo krepitev odnosov z ZDA," je zapisal, še piše STA: