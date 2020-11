Joe Biden novi predsednik ZDA: Obljubljam, da bom predsednik vseh Američanov

Biden sicer trenutno vodi tudi v zveznih državah Georgia, Arizona in Nevada, kjer štiri dni po volitvah še štejejo glasove in ki imajo skupaj 33 elektorskih glasov. Tako se lahko zgodi, da bo Biden zmagal s 306 elektorskimi glasovi. S toliko elektorskimi glasovi je na prejšnjih volitvah Donald Trump premagal Hillary Clinton. Že zdaj je jasno, da je Biden dobil največ glasov, kar so jih volivci kadarkoli v zgodovini ameriških volitev namenili kateremu kandidatu. Trenutno jih ima slabih 74,5 milijona, Trump pa dobrih 70,3 milijona. Trump je tako prvi predsednik po Georgeu H.W. Bushu leta 1992, ki ni bil ponovno izvoljen.

Počaščen sem, da ste me izbrali za vodenje naše velike države, je v prvem odzivu dejal Biden. Kot je še dejal, jih čaka težko delo. Obljublja, da bo predsednik vseh Američanov, ne glede na to, ali so ga volili ali ne. "Ohranil bom zaupanje, ki ste ga položili vame," je še dejal.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8