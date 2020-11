Kdo je novi ameriški predsednik #biografija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joe Biden je novi ameriški predsednik. V tesni predsedniški tekmi je demokratski predsedniški kandidat premagal dosedanjega republikanskega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Biden, ki bo sredi novembra dopolnil 78 let, je 46. ameriški predsednik. V času administracije ameriškega predsednika Baracka Obame je bil Biden ameriški podpredsednik. Biden je za Johnom F. Kennedyjem drugi predsednik v zgodovini ZDA, ki je katoliške veroizpovedi.

Joe Biden je z zmago na letošnjih ameriških volitvah postal najstarejši predsednik v zgodovini ZDA, saj bo 20. novembra letos dopolnil 78 let. Medtem ko je Donald Trump pred štirimi leti z zmago na ameriških predsedniških volitvah v ameriško politiko vstopil kot popolni novinec, je Biden dolgoletni politik. Novembra 1972 mu je uspelo na volitvah v zvezni državi Delaware za las premagati republikanca J. Caleba Boggsa. Biden je dobil le 3.062 glasov več in postal ameriški senator.

V prometni nesreči umrli njegova soproga in hčerka

Še preden je januarja leta 1973 zasedel senatni sedež v Washingtonu, sta decembra 1972 v prometni nesreči umrli njegova soproga Neila in hčerka Naomi. Do nesreče je prišlo, ko je v avto njegove soproge v enem od križišč trčil tovornjak. V omenjeni prometni nesreči sta bila poškodovana tudi njegova sinova Beau in Hunter Biden. Biden se je po smrti svoje soproge leta 1977 poročil z Jill Jacobs. V zakonu se jima je rodila hčerka Ashley.

Joe Biden in njegova soproga Jill Biden. Foto: Reuters

Biden je v preteklosti že dvakrat kandidiral za ameriškega predsednika, najprej na predsedniških volitvah leta 1988. Kot demokratski predsedniški kandidat je takrat od kandidature odstopil še pred demokratskimi primarnimi volitvami. Za predsednika je kandidiral tudi na volitvah leta 2008, a je po tem, ko se je tega leta na demokratskih primarnih volitvah v Iowi uvrstil na peto mesto med vsemi kandidati, odstopil od kandidature.

Z Obamo dvakrat slavila na predsedniških volitvah

Demokratski predsedniški kandidat Barack Obama ga je vseeno vzel za svojega podpredsedniškega kandidata. Skupaj sta zmagala na ameriških predsedniških volitvah leta 2008, uspeh pa sta ponovila tudi na volitvah leta 2012. Leta 2015 je zaradi možganskega tumorja v starosti 46 let umrl njegov najstarejši sin Beau. Družinska tragedija iz preteklosti se je takrat na nek način ponovila, Biden je moral pokopati še svojega drugega otroka.

Joe Biden s sinom Hunterjem Bidnom. Foto: Reuters

Zaradi 50-letnega sina Hunterja iz prvega zakona se je Biden med kampanjo znašel tudi pod plazom kritik. Leta 2014 oziroma v času, ko je bil Biden ameriški podpredsednik, je namreč Hunter Biden postal član upravnega odbora ukrajinskega holdinga Burisma, ki se ukvarja z dobavo zemeljskega plina. V upravnem odboru Burisme je Hunter ostal do leta 2019.