Ameriški volivci, ki so v rekordnem številu glasovali za novega predsednika ZDA, odločajo o nadaljnji usodi svoje domovine. Številni poznavalci opozarjajo, da bo štetje glasov dolgotrajno in napeto, zato bi lahko na končni rezultat morali počakati še nekaj časa. Novi predsednik naj bi sicer zaprisegel na slovesnosti 20. januarja 2021.

Nekateri se bojijo, da izid predsedniške tekme ne bo znan več dni, tednov ali celo mesecev. Sredi epidemije covid-19 je namreč svoj glas predčasno - po pošti ali na voliščih - oddalo več kot 100 milijonov volivcev. To je več kot 72 odstotkov vseh volivcev, ki so se udeležili zadnjih volitev leta 2016.

Novinarji vplivnega ameriškega novičarskega portala Axios so analizirali tri scenarije letošnjih predsedniških volitev. Napovedujejo, da obstaja zelo malo možnosti, da bo novi predsednik znan že danes, bolj verjetno pa do konca tedna.

Hitra zmaga

Po prvem scenariju bo zmagovalec znan že danes. To bi se lahko zgodilo v primeru, če bi demokratski kandidat Joe Biden prepričljivo slavil na Floridi ali presenetljivo zmagal v tradicionalno republikanskem Teksasu v kombinaciji z nekaterimi drugimi državami, kot sta Severna Karolina in Georgia. Ker je Biden po trenutnih rezultatih že izgubil na Floridi in v Teksasu, v Severni Karolini in Georgii, pa sta kandidata trenutno izenačena, zmagovalec verjetno danes še ne bo znan.

Elektorski teden

Drugi scenarij predvideva tako imenovani "teden volitev". To bi se zgodilo v primeru, da danes še ne bodo znani rezultati v državah, kjer sta oba kandidata precej izenačena. Pri tem scenariju bodo namreč odločilno vlogo odigrale glasovnice, oddane po pošti, še posebno v najpomembnejši državi Pensilvaniji, kjer bodo s štetjem zaključili šele v petek.

Zastoj

Tretji scenarij, ki ga novinarji Axiosa imenujejo "nočna mora", pa predvideva, da bosta kandidata v ključnih državah tako izenačena, da rezultat ne bo povsem jasen. Tako bi se lahko odprla možnost, da se s tožbami skuša zaustaviti preštevanje glasovnic v ključnih zveznih državah.

Odvetniki aktualnega predsednika Donalda Trumpa bi verjetno skušali izpodbijati veljavnost glasovnic, ki so po pošti prispele po dnevu volitev. Čeprav so bile na pošto oddane na dan volitev ali prej, jih ne bi več upoštevali za končni rezultat. V tem primeru bi se spor preselil na sodišče, morda celo na vrhovno sodišče, kot leta 2000. Tedaj je sodišče zaradi zapletov s štetjem glasov na Floridi, zmago v boju z demokratom Alom Gorom prisodilo Georgeu Bushu mlajšemu.

Na vrhovnem sodišču imajo sicer po nedavnem imenovanju Amy Coney Barret republikanci večino. Da bodo od vrhovnega sodišča zahtevali konec preštevanja glasov, je danes Trump že napovedal. Ni pa navedel konkretnih razlogov za to.