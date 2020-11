Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav štetje glasov še poteka in rezultat predsedniških volitev v ZDA še ni znan, je aktualni predsednik Donald Trump že razglasil zmago. "Zmagali smo. Zmagali bomo, kar se mene tiče smo že," je dejal in dodal, da se je na volitvah zgodila goljufija. Njegov protikandidat Joe Biden pa je že pred Trumpovim govorom dejal, da ni na njemu ali Trumpu, da razglasita, kdo je zmagal.

Trump je napovedal, da se bodo obrnili na vrhovno sodišče, naj ustavi štetje glasov, ker - kot pravi - ne želi, da se ponoči pojavijo še dodatni glasovi. Dejal je, da so dosegli fenomenalne rezultate. "Zmagali smo. Zmagali bomo, kar se mene tiče smo že," je dejal.

Trump je govoril o goljufiji in sramoti, ki naj bi se zgodila na volitvah.

Pred tem je izjavo dal njegov protikandidat, demokrat, Joe Biden. "Verjamemo, da smo na poti do zmage," je v svoji domači zvezni državi Delaware dejal Biden in dodal, da ima dober občutek "glede tega, kje smo". Ljudi je pozval, naj bodo potrpežljivi in naj ne izgubijo upanja.

Kot je še dejal, volitve niso končane, dokler niso prešteti vsi glasovi, štejejo pa tudi tisti, oddani po pošti. "Ni na meni, ne na Donaldu Trumpu, da razglasiva, kdo je zmagal na volitvah," je dejal.

Trump: Poskušajo ukrasti volitve

Trump je že pred izjavo v živo na Twitterju napovedal, da bo dal izjavo o "veliki zmagi".

V tvitu, ki je sledil, je zapisal, da močno vodijo, da pa jim poskušajo ukrasti volitve, česar jim ne bodo nikoli dopustili. "Glasov ni mogoče oddajati, potem ko se volišča zaprejo," je še zapisal.

Twitter prekril tvit

Twitter je kmalu po objavi tvita o ukradenih volitvah tega že prekril z opozorilom. Zapisali so, da je del ali pa vsa vsebina tega tvita sporna in bi bila lahko zavajajoča. Uporabnik mora zdaj za ogled tega tvita opraviti dodatni klik.