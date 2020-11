Do jutra bo znano, kdo bo novi predsednik ZDA

Zmagovalec bo moral prejeti večino od skupno 538 elektorskih glasov. Ti so porazdeljeni glede na velikost zvezne države in zmagovalec v eni državi pobere vse njene elektorske glasove.

Po današnji noči bo znano, ali bo prihodnja štiri leta ZDA še naprej vodil 74-letni republikanski predsednik Donald Trump ali bo to prvič 77-letni demokrat Joe Biden. Trump je kljub vodstvu Bidna v anketah tudi danes izrazil prepričanje v zmago.

Zaradi velikega števila oddanih glasovnic po pošti in s tem povezanega dolgega štetja še ni jasno, ali bo zmagovalec znan že v sredo. Novi predsednik naj bi zaprisegel na slovesnosti 20. januarja 2021.

Sredi pandemije covida-19 je svoj glas predčasno oddalo več kot 100 milijonov volivcev, kažejo podatki portala U.S. Elections Project. To je več kot 72 odstotkov vseh volivcev, ki so se udeležili zadnjih volitev leta 2016, zato je tokrat na volitvah pričakovati visoko volilno udeležbo.

Udeležba podpornikov demokratov na predčasnih volitvah višja

Udeležba podpornikov demokratov na predčasnih volitvah je bila večja od republikanskih, vendar predvsem po zaslugi glasovnic po pošti, proti katerim pa so republikanci po ZDA vložili več kot 300 tožb. To napoveduje tudi določene zaplete, še posebno v primeru tesnih izidov.

Ankete napovedujejo, da bo Biden na nacionalni ravni dobil nekaj milijonov več glasov od Trumpa, vendar pa štejejo izidi po posameznih zveznih državah, piše STA.

Zmagovalec mora prejeti večino od 538 elektronskih glasov

Številki 270 elektorjev, kolikor jih potrebuje zmagovalec, je veliko bližje Biden, ki ima po izračunu konservativne organizacije RealClear Politics že vnaprej zagotovljenih 216 elektorskih glasov. Trump jih ima v žepu najmanj 125, ostaja pa še 197 elektorjev iz ključnih držav, kjer izida ni mogoče vnaprej napovedati. Med njimi so Michigan, Wisconsin, Minnesota, Severna Karolina, Florida, Pensilvanija, Arizona, Georgia, Iowa, Ohio, Nevada, Teksas ter dve kongresni okrožji v Mainu in Nebraski.

V večini omenjenih držav glede na ankete bolje kaže demokratu, vendar pa so po letu 2016, ko so vsi pričakovali zmago demokratke Hillary Clinton, analitiki letos večinoma zelo previdni, piše STA.

Na voliščih danes dolge vrste

Prva volišča so se danes odprla na vzhodu države. Ponekod so nastale dolge vrste.

Ameriške televizije trdijo, da bodo tokrat zelo previdne pri projekcijah zmagovalcev na podlagi delno preštetih glasovnic. Letos bosta potekali tudi dve različni vzporedni glasovanji, katerih delni izidi se lahko začnejo objavljati šele danes po 23. uri po srednjeevropskem času. Televizije ABC, NBC, CBS in CNN za svoje vzporedne ankete sodelujejo s podjetjem Edison Research, televizija Fox News in tiskovna agencija AP pa z univerzo Chicago.

Zvezni sodnik v Washingtonu odredil pregled poštnih uradov

Ameriški zvezni sodnik iz Washingtona Emmet Sullivan je odredil, da mora ameriška pošta pregledati poštne urade v nekaterih ključnih državah, s čimer naj bi ugotovili, ali so se morda kje "zataknile" volilne glasovnice. Te glasovnice naj potem pošta ekspresno pošlje na ustrezna volišča, je odredil sodnik.

Pošta ima čas do poznega popoldneva, da potrdi izvršitev njegovega ukaza, sicer sledijo sankcije. Pregled objektov in iskanje glasovnic je odredil za Pensilvanijo, Michigan, Florido, Arizono, Georgio in Teksas. To so države, kjer so bile predvolilne ankete dovolj tesne, da ni bilo mogoče z gotovostjo napovedati zmagovalca, še poroča STA.