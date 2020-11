Trump, Biden in avtomobili: stališča so močno nasprotna

Tudi odnos do avtomobilov prihodnosti in avtomobilske industrije močno loči oba kandidata za predsednika ZDA.

Ena pomembnejših razlik med obema kandidatoma za predsednika ZDA, Donaldom Trumpom in Joejem Bidnom, je odnos do okoljevarstvenih tematik in s tem neposredno tudi do razvoja prihodnje severnoameriške avtomobilske industrije. Ta je trenutno v marsičem v zaostanku za azijsko in tudi evropsko.

Svetovna avtomobilska industrija se v zadnjih letih vrti okrog prilagajanja do okolja prijaznejših vozil, ki bi z razvojem pripeljala do uporabe trajnostnih pogonskih goriv in elektrifikacije pogonov. Proizvajalci so torej večinoma primorani zniževati izpuste CO2 in pri tem so določeni trgi že zelo uspešni.

Velik preskok je uspel pomembnejšim azijskim trgom na čelu s Kitajsko, enako z ostrimi standardi velja tudi za Evropo. Samo primer: Evropa ima danes kljub kritikom proizvajalcev 192 tisoč javnih polnilnic, ZDA pa le 87.600, kažejo podatki Reutersa.

V času predsedovanja Donalda Trumpa se je odnos do alternativnih avtomobilskih pogonov v ZDA močno spremenil. Administracija Baracka Obame je leta 2012 zapovedala 3,5-odstotno letno znižanje izpustov CO2 v obdobju 2017-2021, v obdobju 2021-2025 pa nato že petodstotno letno znižanje. Kaliforniji so dovolili še ostrejše standarde, kar je pozneje povzelo dodatnih 12 zveznih držav.

Trump je letos aprila do leta 2026 zmanjšal zapovedana letna znižanja izpustov CO2 na 1,5 odstotka. Prav tako je umaknil pravico Kalifornije do njenih lastnih ostrejših okoljevarstvenih standardov, kar je povzročilo sodne spore in tudi razkol v avtomobilski industriji. Del proizvajalcev se je izpogajal s Kalifornijo (Ford, Honda, Volkswagen), drugi del je potegnil s Trumpom (General Motors, Toyota, Fiat Chrysler).

Bi lahko Američani razširili dostop do subvencij za nakup električnih avtomobilov?

Trumpov protikandidat Joe Biden je napovedal vrnitev k Obamovim standardom letnega zniževanja CO2, konkretnih podrobnosti pa ni predstavil. Junija so demokrati sicer predlagali šestodstotno letno zniževanje CO2, kar bi veljalo od leta 2026.

Je pa Biden Američanom obljubil 400 milijard dolarjev pomoči za postopni prehod na uporabo čistejše energije, razvoj baterijskih tehnologij in uporabo električnih vozil. Do leta 2030 naj bi v ZDA postavili dodatnih 500 tisoč javnih električnih polnilnic.

Pri nakupu električnih avtomobilov so v ZDA že do zdaj poznali subvencije, in sicer v višini 7.500 dolarjev. To je veljalo za prvih 200 tisoč prodanih vozil posameznega proizvajalca, to kvoto pa sta do zdaj izkoristila le proizvajalca Tesla in General Motors. Ameriški kongres je konec lanskega leta zavrnil povečanje kapice za pridobivanje subvencij z 200 na 600 tisoč prodanih električnih vozil.

Biden bi sicer podpiral predvsem cenovno dostopnejše in v ZDA izdelane električne avtomobile, s čimer bi določeni proizvajalci lahko imeli težave. Ford bo prihodnje električne avtomobile izdeloval v Mehiki in Kanadi, General Motorsovi napovedani avtomobili pod znamkama Cadillac in Hummer pa bodo stali več kot sto tisoč dolarjev.

Avtomobilski vozni park v ZDA se prav tako stara in eden od načrtov je v desetih letih zamenjati deset milijonov avtomobilov, ki jih poganjajo fosilna goriva, z novimi električnimi vozili. Posamezni lastnik starega avtomobila bi za zamenjavo predvidoma dobil okrog tri tisoč dolarjev državne subvencije.

Gradnja novih tovarn, zagotavljanje služb in trgovski sporazum s Kitajci

Trump na drugi strani stavi predvsem na domnevno gradnjo novih avtomobilskih tovarn, ki so povezane prav z zagotavljanjem zaposlitev. Z izjemo Tesle, ki prav tako gradi tovarne tam, kjer prodaja avtomobile (po Šanghaju tudi v Berlinu), je severnoameriška avtomobilska industrija večji del razvoja že prepustila drugim celinam. General Motors je pred kratkim obudil nekdaj že umrlo znamko Hummer, ji namenil električno prihodnost in tudi znova odprl del nekdanje tovarne pri Detroitu.

Kako uspešne bodo domače tovarne, pa bo odvisno tudi od trgovskega sporazuma s Kitajsko, ki je iz ZDA v zadnjih letih uvozila vse manj novih avtomobilov.