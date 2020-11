Trump kritiziral ukrepe v Evropi: Kaj za vraga delajo?

Ameriški predsednik Donald Trump je bil kritičen do ukrepov, ki so jih za zajezitev drugega vala epidemije bolezni covid-19 sprejeli v Evropi.

"Evropa je uvedla drakonske ukrepe, ampak primeri se povečujejo in smrti je vedno več," je pred privrženci v Michiganu dejal ameriški predsednik Donald Trump. "Zdaj morajo to početi spet od začetka. Kaj za vraga delajo? Mislim, da bom šel tja in jim to razložil," je poudaril Trump in zagotovil, da sam ne bo nikoli več zaprl javnega življenja.

"Velikim Američanom prinašam povratek in ne bomo imeli več nobenih karanten. To vam lahko rečem. Nobenih karanten," je še dejal Trump in požel stoječe ovacije množice, ki se je zbrala v podporo ponovni izvolitvi predsednika. Čeprav so ZDA država z največ potrjenimi okužbami in največ smrtnimi žrtvami zaradi bolezni covid-19, pa je na tovrstnih zborovanjih ogromno Trumpovih privržencev brez zaščitnim mask, ob tem pa ljudje ne upoštevajo varnostne razdalje.

Biden trenutno še vodi v anketah

Trump v boju z demokratskim predsedniškim kandidatom Joejem Bidnom glede na javnomnenjske raziskave zaostaja, zato poskuša ta zaostanek v zadnjih dneh še nadoknaditi tudi s silovitimi napadi Bidna in napovedmi, kaj da bo Američanom prinesel njegov poraz in tekmečeva zmaga.

Tudi na današnji zadnji dan pred volitvami bo nadaljeval predvolilna zborovanja. Danes bo spet nastopil v Severni Karolini in Michiganu, kjer je bil že v nedeljo, obiskal pa bo še Pensilvanijo in Wisconsin. V nedeljo je ameriški predsednik poleg Michigana obiskal še Iowo, Severno Karolino, Georgio in Florido, poroča STA.