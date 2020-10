Okužbe rekordne, predsednik pa trdi, da so premagali covid-19

V ZDA se je do petka z novim koronavirusom okužilo več kot milijon ljudi, umrlo pa jih je več kot 229.500. Okužbe in smrti so v porastu, predsednik ZDA Donald Trump pa trdi, da so ZDA praktično premagale pandemijo. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden napoveduje težko zimo.

Za rast z osmih na devet milijonov okužb so ZDA potrebovale dva tedna, za rast s sedmih na osem pa več kot tri tedne. V četrtek se je okužilo 91.000 ljudi, v petek že več kot 97.000. Število hospitaliziranih s covidom-19 je oktobra v primerjavi s septembrom naraslo za 50 odstotkov na 46.000, povprečno umira na dan po 800 ljudi. V četrtek in petek jih je umrlo več kot po 1000, piše STA.

Okužbe naraščajo v 47 od 50 zveznih držav, kritičnih je 1200 okrožij ali tretjina vseh ZDA. Univerza Washington napoveduje, da se bo povprečje smrti na mesec, ki je bilo oktobra 22.000, začelo višati in bo januarja doseglo 72.000, kar bo več od doslej rekordnega aprila, ko je umrlo 61.000 ljudi, od tega skoraj polovica v New Yorku.

Kljub ogromno novim okužbam in smrtim Trumpovi še naprej podcenjujejo covid-19

Trumpov sin Donald mlajši je v četrtek na ameriški televiziji Fox News vztrajal, da je število mrtvih za covidom-19 v ZDA zanemarljivo, podobno na svojih zborovanjih pred volitvami 3. novembra ponavlja tudi predsednik ZDA.

Trump je v petek obiskal Michigan, Wisconsin in Minnesoto, danes ima predvidena kar štiri zborovanja po Pensilvaniji, do torka pa še več kot deset zborovanj, preden bo počakal na volilne izide v Beli hiši.

Sprva je sicer načrtoval veliko proslavo v svojem hotelu v Washingtonu, vendar si je v petek premislil in bo ostal v Beli hiši. Dejal je, da zato, ker županja Washingtona omejuje zborovanja. S tem se je soočil v Minnesoti, kjer so mu v mestu Rochester dovolili le 250 udeležencev zborovanja, kar mu ni bilo všeč.

"Skrajno levi pravosodni minister Keith Ellison in demokratski guverner Tim Walz skušata zatreti naše zborovanje, utišati prebivalce Minnesote in vam odvzeti svobodo ter pravice," je grmel Trump. V Minnesoti so mu omejili udeležbo, ker so z njegovimi zborovanji povezali doslej najmanj 28 novih okužb. Foto: Reuters

Trump na zborovanjih zagotavlja, da bo po volitvah vse v najlepšem redu, da bosta dostopna cepivo in zdravilo, ekonomija bo šla naprej. Novi koronavirus so v ZDA po njegovih besedah praktično že premagali. "Biden govori o dolgi temni zimi. Pa ja, samo to še potrebujemo, dolgo temno zimo, kaj še?", se je vprašal Trump.

Bidenov pristop: epidemije ne jemlje zlahka

Biden, ki vodi v anketah in se je odločil, da bo pandemijo za razliko od nasprotnika vzel zares, je v petek obiskal Iowo, Wisconsin in Minnesoto. Danes ima dva dogodka v Michiganu, kjer bo tudi nekdanji predsednik Barack Obama, v ponedeljek pa bo obiskal še Pensilvanijo. V torek bo volilne izide čakal doma v Wilmingtonu v Delawaru.

Na svojih precej bolj razredčenih zborovanjih Biden Američanom zagotavlja, da jim ne bo skrival ali lepšal resnice in pravi, da jih čakajo težki časi. Obljublja, da bo na položaju predsednika zapovedal nošenje mask na vseh zveznih območjih in pritiskal na guvernerje držav, naj uvedejo enako.

Biden obljublja tudi, da bo sledil navodilom zdravstvenim strokovnjakom, vendar zavrača obtožbe, da bo zaprl in zapravil ekonomijo. "Ne bom zapiral države. Ne bom zapiral ekonomije. Zaprl bom virus, je v petek tvitnil Biden. Foto: Reuters

Doslej je predčasno svoje glasove oddalo že 86 milijonov Američanov in udeležba na predčasnih volitvah je na primer v Teksasu že sedaj večja, kot je bila celotna volilna udeležba leta 2016.

Wall Street napoveduje zmago Bidena



Glavni investicijski strateg newyorškega centra za finančne raziskave in analize (CFRA) Sam Stowall je v petek sporočil, da gibanje borznih indeksov od konca julija do konca oktobra napoveduje, da bo na predsedniških volitvah v torek zmagal izzivalec predsednika ZDA Donalda Trumpa demokrat Joe Biden, poroča STA.



Tako imenovani "predsedniški napovedovalec" spremlja gibanje širšega indeksa Standard & Poor's 500 tja do leta 1944. Pozitivni premiki indeksa v omenjenem času so doslej z redkimi izjemami praviloma napovedali zmago predsednika oziroma stranke, ki je na oblasti. Nazadovanje indeksa napoveduje poraz predsednika oziroma zmago izzivalca.