ZDA: predčasna volilna udeležba podira vse rekorde

Ameriška predsedniška kandidata Donald Trump in Joe Biden sta oba obiskala mesto Tampa na Floridi, kjer se borita za 29 elektorskih glasov omenjene ameriške zvezne države. Brez osvojitve Floride republikanec Trump skoraj nima možnosti za zmago na volitvah, ki bodo prihodnji torek. Predčasna volilna udeležba v ZDA še naprej podira vse rekorde.

Po pošti ali osebno je namreč do zdaj volilo že skoraj 81 milijonov ljudi, kar je več kot polovica celotne volilne udeležbe leta 2016, poroča STA. Rekordna volilna udeležba v zadnjih 50 let je bila leta 2008, ko sta se za predsedniški položaj potegovala Barack Obama in John McCain. Takrat se je volitev udeležilo 61,5 odstotka volilnih upravičencev. Na vseh drugih predsedniških volitvah v zadnjega pol stoletja je bila udeležba manjša.

Rekordna udeležba na predčasnem glasovanju

Demokrati po poročanju STA na predčasnih volitvah krepko prekašajo republikance, ki pa računajo, da bodo z veliko udeležbo na dan volitev nadoknadili in presegli razliko. Republikanci imajo 2,5 milijona prostovoljcev, ki imajo sezname njihovih volivcev in množično agitirajo za udeležbo na volitvah.

Ameriški predsednik Donald Trump v javnomnenjskih anketah še zmeraj zaostaja za demokratskim tekmecem Joejem Bidnom. Foto: Reuters

Podobno počnejo demokrati, ki jim je do zdaj uspelo prepričati večji del svojih volivcev, naj volijo po pošti. Po novem jih pozivajo, naj glasovnic ne zaupajo pošti, ampak jih sami odnesejo v posebne nabiralnike za glasovnice. Pošta se je sicer pohvalila, da je do zdaj preposlala 122 milijonov glasovnic.

Po pošti je do zdaj volilo 52,4 milijona ljudi, osebno pa 28,3 milijona. Dvajset zveznih držav, ki poročajo o strankarski pripadnosti zgodnjih volivcev, ugotavlja, da je do zdaj volilo 18,3 milijona demokratov, 11,6 milijona republikancev, 8,9 milijona neodvisnih volivcev ter 250 tisoč volivcev tretjih strank in kandidatov.

Trump poskuša nadoknaditi zaostanek za Bidnom

Ameriški predsednik Donald Trump v anketah zaostaja za demokratskim tekmecem Joejem Bidnom in to poskuša nadoknaditi z intenzivno udeležbo na predvolilnih zborovanjih. V četrtek je nameraval iz Tampe še v Severno Karolino, vendar mu je pot preprečila tropska nevihta Zeta. V soboto bo imel kar tri zborovanja v Pensilvaniji, ki med odločilnimi državami vse bolj izstopa kot najodločilnejša. Potem gre Trump spet na Florido, sledijo Michigan, Georgia in spet Pensilvanija.

Poleg vodstva v anketah ima Biden pred Trumpom tudi ogromno prednost v denarju. Na Floridi na vsak Trumpov televizijski oglas pridejo trije Bidnovi. Foto: Getty Images

Trumpova zborovanja vedno privabijo na tisoče njegovih podpornikov, ki le redko nosijo zaščitne maske. To izjemno skrbi ameriške zdravstvene strokovnjake, ki zaradi naraščanja primerov okužb z novim koronavirusom Američane svarijo pred velikimi družinskimi srečanja na zahvalni dan 26. novembra.

Direktor ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci nenehno svari, da so takšna zborovanja, kot so Trumpova, naravnost idealna za širitev virusa. V ZDA se je prejšnji teden okužilo pol milijona ljudi ljudi, zdaj jih na dan spet umira povprečno po 805, borzni indeks Dow Jones pa je zaradi pomanjkanja drugega stimulacijskega zakona in naraščanja okužb ter smrti v četrtek padel za 900 točk.

Biden ima ogromno prednost tudi v denarju

Trump se je na drugi strani veselil poročila o 33,1-odstotni rekordni gospodarski rasti v tretjem četrtletju letošnjega leta. Ta je seveda prišla prav po rekordnem 31,4-odstotnem padcu v drugem četrtletju letošnjega leta. Zaradi naraščanja okužb in ponovnega uvajanja varnostnih ukrepov je analitike zdaj strah, da bo rast v zadnjem letošnjem četrtletju morda spet negativna, poroča STA.

Biden je v četrtek dejal, da je, če gre Florida k demokratom, predsedniške tekme konec. Trumpovo veselje nad gospodarsko rastjo je poskušal skaziti s komentarjem, da se je okrevanje ustavilo, tisto malo okrevanja, kar ga je, pa pomaga le bogatim. Biden ne potuje toliko kot Trump in njegova zborovanja so bolj umirjena z manj udeleženci in socialno distanco ter zaščitnimi maskami. V načrtu ima še obisk Iowe, Wisconsina in Michigana, kjer se mu bo v soboto pridružil nekdanji ameriški predsednik Obama.

Poleg vodstva v anketah ima Biden pred Trumpom tudi ogromno prednost v denarju. Na Floridi na vsak Trumpov televizijski oglas pridejo trije Bidnovi. Razlog za intenzivna Trumpova potovanja je seveda tudi publiciteta, ki jo dobi s poročanjem lokalnih medijev o njegovem obisku.