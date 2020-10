V Filadelfiji zaradi nasilnih protestov uvedli policijsko uro

Župan ameriškega mesta Filadelfija Jim Kenney je v sredo po dveh dneh protestov in nasilja po mestnih ulicah zaradi novega primera smrti temnopoltega moškega med poskusom aretacije razglasil policijsko uro, ki velja od 21. ure zvečer do 6. ure zjutraj.

Protesti v mestu so izbruhnili po smrti 27-letnega Walterja Wallacea mlajšega, ki je imel težave z duševnim zdravjem in ki sta ga ustrelila policista. Njegova mati je pred tem poklicala reševalce, ker je sin padel v krizo in opletal z nožem. Namesto reševalcev sta prišla policista, ki sta nemudoma potegnila pištoli in Wallaceu ukazala, naj odvrže nož na tla. Ker ju ni ubogal, sta policista začela streljati in v moškega izstrelila deset nabojev.

Pridržali več sto ljudi, policisti našteli najmanj 200 primerov vandalizma

Nasilje po smrti Wallacea mlajšega je najprej izbruhnilo na zahodu mesta, potem pa se razširilo v druge soseske. Protestniki so napadli policiste, med katerimi jih je nekaj končalo v bolnišnici. Skupaj je bilo aretiranih več sto ljudi, policija pa je samo do srede zvečer naštela najmanj 200 primerov vandalizma.

"Divjanje ni sprejemljivo in tisti, ki to počnejo, nikakor ne častijo spomina na Walterja Wallacea mlajšega," je v sredo dejal župan Filadelfije Jim Kenney. Na pomoč je poklical tudi ameriško nacionalno gardo, ki jo bodo po mestu razporedili v petek. Divjanje in vandalizem sta bila najhujša na ponedeljkovih in torkovih protestih.

Policista bi namesto pištol lahko uporabila paralizator

Policijska komisarka Filadelfije Danielle Outlaw je dejala, da poteka preiskava, v prihodnje pa bodo objavili tudi posnetke telesnih kamer policistov, ki pri sebi nista imela električnega paralizatorja. Zastavljajo se namreč vprašanja, zakaj nista raje uporabila tega namesto pištol, ker je bil osumljenec oborožen le z nožem.

Guverner Pensilvanije Tom Wolf je po incidentu sporočil, da morajo izboljšati podporo družinam, ko gre za vprašanja duševnega zdravja, ker aktualni sistem postavlja v nemogoč položaj tako družine kot policiste, ki še vedno niso izurjeni za posredovanja v takšnih primerih.

Biden obsodil nasilje, Trump bi posredoval z dodatnimi silami

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden in njegova podpredsedniška kandidatka Kamala Harris sta nasilje obsodila že v torek, tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany pa je v sredo izjavila, da je nasilje posledica vojne liberalnih demokratov proti ameriški policiji. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi bil pripravljen na ulice poslati dodatne sile.

Protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju so v preteklih dneh potekali tudi drugod po ZDA. Newyorški Brooklyn je bil v torek prizorišče uničevanja. Policija je na koncu aretirala najmanj 12 ljudi, poroča STA.