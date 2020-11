Incident pred najbolj napetim torkom leta 2020 #video

Konvoj vsaj dvanajstih vozil z ameriškimi zastavami in napisi v podporo Donaldu Trumpu je avtobusu predsedniške volilne kampanje Joeja Bidna sledil dalj časa in ga na neki točki poskusil zaustaviti sredi avtoceste oziroma ga zriniti s ceste, poročajo ameriški mediji.

Vozila Trumpovih podpornikov med čakanjem "v zasedi" ob avtocesti I-35 od San Antonia proti Austinu:

I flew down to Texas to help with the Biden/Harris bus tour, intended to drum up enthusiasm at polling locations. Instead, I ended up spending the afternoon calling 911. 1/ pic.twitter.com/gKAjv7gv85 — Dr. Eric Cervini (@ericcervini) October 31, 2020

Eden od podpornikov predsednika Trumpa se je med zasledovanjem avtobusa z priimkoma predsedniškega kandidata Bidena in njegove podpredsedniške kandidatke Kamale Harris celo zaletel v nič hudega udeleženca prometa in ga prisilil v menjavo voznega pasu, je razvidno iz videposnetkov incidenta na družbenem omrežju Twitter.

These tactics have no place in Texas, my home state, and no place in America.



Please vote. Please volunteer this weekend. The future of our democracy is at stake. pic.twitter.com/G0O4yg2vnJ — Dr. Eric Cervini (@ericcervini) October 31, 2020

Z avtobusom sicer nista potovala ne Biden in ne Harrisova, ki pa je bila v času incidenta na predvolilnem dogodku v Teksasu. Avtobus so v teksaško prestolnico Austin po številnih klicih voznikov, da se na avtocesti I-35 dogaja nekaj nenavadnega in potencialno nevarnega, nato pospremili policisti. Aretirali niso (še) nikogar, poročajo ameriški mediji.

V Bidenovem štabu so se na incident odzvali z odpovedjo načrtovanega dogodka v Austinu. Na zasledovanje Bidnovega avtobusa se je na Twitterju odzval tudi predsednik ZDA Donald Trump. Objavil je videoposnetek konvoja vozil svojih podpornikov in pripisal: "Ljubim Teksas!"

