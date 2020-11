Volilni dan v ZDA: Trump grozi s tožbo, če bodo šteli glasovnice po pošti #video

S tradicionalnim polnočnim glasovanjem v nekaterih vaseh v ameriški zvezni državi New Hampshire se je danes v ZDA začel volilni dan. Iz vasic Dixville Notch in Millsfield, kjer so najbolj pohiteli, so medtem že prišli prvi izidi. V prvi vasi je na predsedniških volitvah zmagal demokrat Joe Biden, v drugi pa republikanec Donald Trump. Ta je v ponedeljek zvečer zagrozil s tožbo, če bodo volilne komisije preštele glasovnice, ki so bile oddane po pošti.

V vasici Dixville Notch, ki ima manj kot deset registriranih volivcev, je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden prejel pet glasov, republikanski predsedniški kandidat Donald Trump pa nobenega. V sosednjem Millsfieldu je s 16 glasovi proti petim zmagal Trump.

Glasovanje takoj po polnoči je tradicija tudi v vasi Hart's Location, a so se mu tokrat odrekli zaradi pandemije covid-19. V tem kraju se bodo volišča tako kot drugod po ZDA odprla nekoliko kasneje. Glasovanje tako zgodaj zjutraj omogoča zakonodaja New Hampshira, po kateri se volišča v krajih z manj kot sto prebivalci lahko odprejo že opolnoči na dan volitev.

Ker se ZDA razprostirajo v več časovnih pasovih, se bodo volišča v državi odpirala in zapirala postopoma. Na Aljaski se bodo tako volišča zaprla šele v sredo ob 6. uri po srednjeevropskem času, na Aleutih kot zadnjih pa še uro kasneje, poroča STA.

Trump zaradi glasovnic po pošti zagrozil s tožbo

Ameriški predsednik Donald Trump je na predvečer volitev v ZDA svoje privržence prepričeval, da so volitve nameščene v prid njegovemu demokratskemu nasprotniku Joeju Bidnu. Tako je Trump poskušal razširiti krog zveznih držav, v katerih upa na zmago. Volivce bosta oba kandidata prepričevala tudi na današnji volilni dan.

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s tožbo v primeru, da bodo volilne komisije preštele glasovnice po pošti. Foto: Reuters

Prebivalci ZDA so po poročanju STA po štirih letih vladavine Trumpa razdeljeni kot že dolgo ne. Po oceni poznavalcev tudi predsedniške volitve ne bodo prinesle rešitve. Številni lastniki lokalov po ameriških mestih se bojijo izgredov, zato so izložbe preventivno zaščitili z lesenimi ploščami.

Trump je medtem na obisku v Pensilvaniji zagrozil, da bo vložil tožbo, če si bodo volilne komisije drznile preštevati sicer povsem legitimne glasovnice po pošti. Znani republikanski pravnik Alan Ginsburg je to označil za grožnjo iz obupa politika, ki pričakuje poraz, in priporočil, naj Trumpa enostavno ignorirajo in glasovnice štejejo naprej.

Tako Donald Trump kot Joe Biden verjameta v zmago, vendar pa ima Biden glede na javnomnenjske ankete prednost. Foto: Reuters

Vrhovno sodišče ZDA je namreč potrdilo odločitev Pensilvanije, da veljajo tudi glasovnice, ki pridejo po pošti na volišča tri dni po volitvah, če so bile na pošti oddane do vključno 3. novembra. Vendar je vrhovno sodišče obenem sklenilo, da bo morda o teh glasovnicah spet odločalo po volitvah, zato jih bodo hranili posebej.

Biden je bil v ponedeljek prav tako v Pensilvaniji, ki je očitno najbolj ključna ameriška zvezna država ta hip, kjer je poskušal poskrbeti za čim večjo udeležbo temnopoltih volivcev. "Trump verjame, da lahko volijo le bogatejši," je dejal Biden in pandemijo koronavirusa označil za dogodek množičnih smrti za temnopolte.

Ankete dajejo prednost Bidnu

Tako Trump kot Biden izražata prepričanje v zmago, vendar ima Biden glede na ankete in množično udeležbo demokratov na predčasnih volitvah nekoliko več možnosti, da pride do potrebnih 270 elektorskih glasov. Trump na drugi strani računa, da bodo njegovi volivci na volišča množično prišli na volilni dan.

Po slabi izkušnji demokratov iz leta 2016, ko je Trump na volitvah premagal Hillary Clinton, Biden noče prepustiti ničesar naključju in bo danes presenetljivo obiskal še Philadelphio in Scranton v Pensilvaniji. Podpredsedniško kandidatko Kamalo Harris je medtem poslal v Detroit.

Demokrati so sicer v ponedeljek dosegli pomembno sodno zmago v Teksasu, kjer je konservativni zvezni sodnik zavrnil tožbo republikancev, naj se razveljavi 127 tisoč glasovnic v Houstonu, ker so ljudje glasovali iz svojih avtomobilov. Volilne oblasti Houstona so to dovolile zaradi pandemije novega koronavirusa. Demokrati se prejšnja leta niti ne bi trudili s tožbami v sicer tradicionalno republikanskem Teksasu, kjer pa se letos presenetljivo obeta zelo tesen izid.