Janša po napadu na Dunaju: Kdo bo naslednji? #video

Predsednik vlade Janez Janša je v povezavi s terorističnim napadom na Dunaju na Twitterju zapisal, da nobena evropska država ni imuna proti teroristični grožnji v Evropi: "Po Franciji je sledila Avstrija. Kdo bo naslednji?" Ob tem je pozval k ničelni toleranci do radikalnega islama in izpostavil popolno solidarnost Slovenije z Avstrijo.

After France, Austria 🇦🇹 Who is next? No one is immune from the terror threat in Europe. Zero tolerance to #radicaleislam . Full solidarity 🇸🇮 with Austria. @sebastiankurz https://t.co/hOJSg3F4af

Nemška kanclerka Angela Merkel je glede na izjavo, ki jo je na Twitterju objavil njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert, izrazila solidarnost z Avstrijo in izrekla sožalje družinam žrtev, ranjenim pa zaželela popolno okrevanje, poroča STA. Britanski premier Boris Johnson je tvitnil, da je "globoko šokiran" zaradi dogodkov na Dunaju. "Misli Združenega kraljestva so s prebivalci Avstrije. Skupaj z vami stojimo proti nasilju," je dodal Johnson.

Dunaj je bil v ponedeljek zvečer prizorišče novega terorističnega napada na evropskih tleh.

Preberite še:

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po napadu zatrdil, da se Evropa ne bo uklonila teroristom. Tudi v Bruslju so dejanje obsodili. "Močnejši smo od sovraštva in nasilja," je na Twitterju sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tudi italijanski premier Giuseppe Conte je obsodil napad, enako je storil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je ob tem izrekel sožalje svojcem žrtev, poroča STA.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.